Die Musikakademie VS war mit 26 ersten Preisen erneut erfolgreich auf Regionalebene bei Jugend musiziert. Und so ist der Landeswettbewerb die nächste Herausforderung der jungen Talente.

Jugend musiziert ist seit den 1960er Jahren der traditionsreichste Wettbewerb für die musikalische Nachwuchsförderung in Deutschland und leistet einen wichtigen Beitrag zur musikalischen Bildung in Deutschland.

Nicht nur für die Schülerinnen und Schüler der Musikakademie VS ist die Teilnahme jedes Jahr ein Höhepunkt ihres musikalischen Lernens. Am vergangenen Wochenende nahmen 30 junge Talente der Musikakademie an den Regionalwettbewerben in Schramberg und Ludwigsburg teil und wurden durch die Förderung zu herausragenden musikalischen Leistungen motiviert. Sie erreichten fünf zweite und 26 erste Preise, davon elf mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

„Die intensive Arbeit mit dem Musikinstrument oder der Singstimme, die stilistische Auseinandersetzung mit den Kompositionen verschiedener Musikepochen ebenso wie das gemeinsame Erlebnis beim Musizieren im Ensemble bereichern alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und fördern ihre Entwicklung“, schreibt die Musikakademie in einer Pressemitteilung. Großen Anteil am Erfolg hätten die Pädagoginnen und Pädagogen der Musikakademie VS, die ihre Schülerinnen und Schüler intensiv und mit vielen zusätzlichen Übungseinheiten auf diesem Weg begleitet und langfristig vorbereitet haben.

Die Ergebnisse

Und das ist das Ergebnis: In der Kategorie Gesang (Pop) erhielt Lilly Seeger (AG III, Klasse Oksana Poliarush) einen zweiten Preis mit 20 Punkten. Kiana Azarhoushang (AG III, Klasse Oksana Poliarush) erhielt mit 22 Punkten einen ersten Preis. Paulina Laub (AG IV, Klasse Jelena Mirkov) erzielte mit 23 Punkten einen ersten Preis mit Weiterleitung. Elisa Peixoto (AG IV, Klasse Stephan D. Weisser, begleitet von ihrem Bruder Luis Peixoto) und Natalie Sofokleous (AG III, Klasse Oksana Poliarush, begleitet an der Gitarre von Jannik Kempf) erhielten jeweils mit 25 Punkten die höchste mögliche Punktzahl und einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Landeswettbewerb.

In der Duo-Wertung „Klavier und ein Blechblasinstrument“ erzielten Lucas Li (Klavier, als Gast) und Matthias Bartmann (Tuba, Klasse Takako Yamanoi-Kiehne) in Altersgruppe III mit 22 Punkten einen ersten Preis. Lilly Seeger (Klavier, als Gast) und Sara Bartmann (Horn, Klasse Takako Yamanoi-Kiehne) erreichten mit 23 Punkten einen ersten Preis mit Weiterleitung in AG III. In der Solo-Kategorie „Percussion“ erzielten aus der Klasse von Frank Neu Marton Dees (AG II) mit 22 Punkten und Nicolas Heil (AG Ib) mit 24 Punkten jeweils einen ersten Preis. Miriam Schlüter (AG III) erhielt mit 23 Punkten einen ersten Preis mit Weiterleitung.

In der Duo-Wertung „Klavier und ein Holzblasinstrument“ erreichten Doris Chen (Klavier, Klasse Alexandru Szabo) und Elianne Baumann (Klarinette, Klasse Nadia Sofokleous) in AG IV mit 19 Punkten einen zweiten Preis. Karoline Boseke (Klarinette) und Lina Gallmayer erzielten in AG II einen ersten Preis mit 21 Punkten. Hanna Gallmayer (Klavier) und Sophie Henke (Klarinette) erreichten in AG Ib einen ersten Preis mit 23 Punkten. Lisa Haß (Klarinette) und Priska Volk (Klavier, Klasse Daniel Mettenmeyer) erreichten in AG IV mit 21 Punkten einen ersten Preis.

In der Solo-Kategorie „Akkordeon“ erreichte Luca Ilic (AG Ib, Klasse Dragan Djokic) 23 Punkte und einen ersten Preis. Markus Blenkle (AG V, Klasse Zenon Kazimierz-Strittmatter) erhielt in der Solowertung „Kontrabass“ mit 25 Punkten die höchste mögliche Punktzahl und einen ersten Preis mit Weiterleitung. In der Solo-Kategorie „Violoncello“ erzielte Benjamin Sofokleous (AG Ib) mit 21 Punkten einen ersten Preis. Einen ersten Preis mit Weiterleitung erreichten Karina Varga (AG II) mit 23 Punkten und Anton Laub (AG II, alle Klasse Andrea Fröhlich-Sum) mit 24 Punkten.

Tabea Tissen (AG Ib, Klasse Sandor Varga) erzielte auf der Viola einen zweiten Preis mit 20 Punkten. In der Kategorie „Violine“ erhielt Samuel Han (AG II) einen zweiten Preis mit 19 Punkten. Olivia Frank (AG Ib, beide Klasse Sandor Varga) erhielt einen ersten Preis mit 23 Punkten. Alisa Orel (AG II, Klasse Theresa Lechner) und Natalie Sofokleous (AG III, Klasse Hannes Wagner) erhielten jeweils mit 25 Punkten die höchste mögliche Punktzahl und einen ersten Preis mit Weiterleitung.

Wie geht’s weiter?

Die Musikakademie hebt die Unterstützung der Eltern und das Engagement der beteiligten Lehrkräften sowie der Pianisten Alexandru Szabo, Daniel Mettenmeyer, Roman Laub und Viktoria Orel für die Klavierbegleitung hervor.

Für die Musiker der Altersgruppe I (bis zehn Jahre) endet Jugend musiziert bereits nach dem Regionalwettbewerb. Der Landeswettbewerb findet vom 2. bis 6. April in Calw, Nagold und Wildberg statt. Dort werden elf Schülerinnen und Schüler der Musikakademie VS erneut ihr Können präsentieren.