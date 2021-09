Der Mühlenmarkt im "Steigle" öffnet am Donnerstag seine Türen

Regionalvermarktung in Horb

3 Die Familien Walz und Saur begrüßten bei einem Empfang anlässlich der Eröffnung ihres neuen Marktes Oberbürgermeister Peter Rosenberger (links, hintere Reihe) sowie die CDU-Landtagsabgeordnete Katrin Schindele (vorne links). Quelle: Unbekannt

Handel: Neuer Walz-Mühlen-Markt eröffnet Donnerstag / OB Rosenberger: "Den Nerv der Zeit getroffen"

Heute die leckeren Brezeln oder Brötchen holen und schon mal durch die Glastür reinschauen und freuen – ab Donnerstag ist der neue "Mühlen-Meilenstein" für die Horber komplett zu entdecken. Geladene Gäste durften am Montagabend schon mal reinschnuppern.

Horb. Als die CDU-Landtagsabgeordnete Karin Schindele die Maske nach dem Check-In abnimmt, sieht man das Lächeln auf ihrem Gesicht: "Ich war hier, als alles noch im Rohbau war. Das ist echt klasse geworden!"

In der Tat: Rund um den Mühlstein, der auf einem runden dunklen Holztisch platziert ist, sind schon die Mehle aufgebaut.

Kooperation von Walz und Saur hat Tradition

Direkt über dem Mühlstein an der Decke – das goldene Ährenlogo. Im Regal rechts zwischen den Packungen: eine uralte weiße Waage (Bettina Walz: "Die ist von meinen Großeltern"), daneben der alte Walzenstuhl.

Und die Macher des neuen Walz-Mühlen-Ladens strahlen: Senior Josef Walz, Bettina und Thomas Walz. Endlich fertig.

Thomas Walz: "Die Baustelle lief eigentlich fast reibungslos. Bis auf das Unwetter im Raum Tübingen, das bei unserem Schreiner 90 fertige Platten durchnässt hat."

Matthias Saur: "Die Stühle für die Terrasse haben wir im April bestellt – da hieß es: Lieferung frühestens Oktober. Da haben wir improvisiert."

Der neue, große "Mühlen-Meilenstein". Mit den Saurs und den Walz haben sich zwei Familienunternehmen zusammengetan, um ein neues Einkaufs- und Genusserlebnis im ehemaligen Telekom-Gebäude gegenüber vom Steiglehof zu schaffen.

Dass der neue Walz-Mühlen-Markt hier seine neue Heimat gefunden hat, ist auch der engen Zusammenarbeit zwischen den Familien Walz und Saur zu verdanken.

Thomas Walz: "2012 fand ich einen Zettel auf meinem Schreibtisch: Matthias Saur will Dinkelmehl von uns beziehen. Ich habe ihn gleich angerufen." Daraus entstand die Zusammenarbeit zwischen der Bäckerei Saur und der Walz Mühle – das Motto: "Wir backen mit regionalem Mehl von hier." Matthias Saur: "Thomas kennt alle Bauern mit Namen."

Eigentlich wollte Familie Walz ihren beliebten Mühleladen in Altheim neu bauen. Doch das scheiterte, weil man keine geeignete Fläche fand (wir berichteten). Die Horber Lösung hat Familie Walz den Saurs zu verdanken.

Thomas Walz: " Als wir im November 2018 bei einer Mehlanlieferung bei den Saurs das Verkaufsschild am Telekom-Gebäude entdeckt haben, haben wir uns gleich an den Vermittler gewendet. Bei der Besichtigung haben uns das freitragende Gebäude innen und die vielen Parkplätze überzeugt."

Und dann wurde der Mehlabnehmer mit ins Boot geholt. Matthias Saur: "Thomas rief mich 2019 an: Matze, wir haben was auf dem Hohenberg vor. Bist du dabei? Klar, habe ich gesagt."

Horbs OB Peter Rosenberger: "Die beiden Partner haben den Nerv der Zeit getroffen. Mit regionalen und ökologischen Produkte im Angebot haben sich zwei alteingesessenen Familienunternehmen mit der Fusion hier auf den Weg gemacht. Der Hohenberg bekommt seine Nahversorgung! Und wir im Rathaus freuen uns über die Gewerbesteuer."

Senior Josef Walz scherzt: "Ich hoffe, ihr macht was Vernünftiges damit!"

Dann führt er die Gäste herum. Erklärt den Walzenstuhl und zeigt auf die Dinkel-Kleie, die neben den glutenfreien Demeter-Mehlen steht: "Maria Treben hat in der Apotheke Gottes geschrieben: Die Natur hat für alles das richtige geschaffen. Dinkel-Kleie beispielsweise führt ab – wie Flohsamenschalen!" Und von den guten Sachen gibt es im neuen Mühlen-Markt jede Menge.

Es gibt fünf Sorten Käse aus Altheimer Milch

Bio-Weine stehen im Regal Ums Eck in der Kühltheke: fünf Käsesorten von Altheims Landwirt Gerhard Fassnacht liegen neben dem Lachsforellenfilet aus Haiterbach-Baihingen. Links im Regal die Kartoffeln von Thomas Sautter aus Bondorf, gegenüber hinter Glas Pflanzenerde und Co. Gegenüber dann die Unverpackt-Station mit 40 Sorten Reis und Nüssen. Thomas Walz erklärt dazu: "Das schont die Umwelt und liegt voll im Trend, weil die Verpackung wegfällt."

Seit dem gestrigen Dienstag ist schon der Eingangsbereich mit der Bäckerei Saur geöffnet. Die ersten Kunden haben schon die neue Sonnenterrasse genossen. Matthias Saur: "Weil wir ab heute unseren Laden am Stammsitz geschlossen hatten, waren wir gespannt, ob uns alle unsere Kunden finden. Doch das hat schon mal reibungslos geklappt!"

Und wer das Retro-Feeling im alten Laden in der Mühle in Altheim noch einmal genießen möchte – am heutigen Mittwoch ist hier der letzte Öffnungstag.

Doch keine Angst: Ab Donnerstag, 8 Uhr, ist Horb angesagt. Mit noch mehr Auswahl, Saurs leckeren Kuchen, Brezeln, Brot, der Kaffeeterrasse Richtung Süden und vielen Parkplätzen. – ein echter "Mühlen-Meilenstein" zum Shoppen und genießen.