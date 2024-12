1 Politisch gewünscht sind weitere Windräder – doch nicht jeder Bürger teilt diesen Wunsch Foto: dpa/Jan Woitas

Die Diskussion um die Windkraft ist in vollem Gange. Beim Regionalverband wurden jetzt Zonen verkleinert oder ganz gestrichen – darunter mehrere im Kreis Rottweil.









Das Thema Windkraft beherrscht gerade in vielen Kommunen im Landkreis die Diskussionen. Teilweise schlagen die Wogen hoch – zum Beispiel in Sulz, wo ein für Sonntag geplanter Bürgerentscheid jüngst per Beschluss des Verwaltungsgerichts Freiburg untersagt wurde.