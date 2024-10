Eugen Höschele bleibt Verbandsvorsitzender des Regionalverbands Neckar-Alb. Das ergab die jüngste Wahl bei der konstituierenden Sitzung der Verbandsversammlung im Sparkassen-Carré Tübingen.

Wie der Regionalverband in einer Pressemitteilung informiert, erhielt Höschele 54 der 58 Stimmen. Der bisherige und somit auch neue Vorsitzende steht dem Regionalverband bereits in seiner vierten Amtsperiode, konkret seit dem 24. November 2009, vor. Bis zur Wahl des Verbandsvorsitzenden leitete als ältestes Mitglied des Gremiums Erich Fritz (FWV) die Sitzung und führte die Mitglieder durch die Tagesordnung.

Zum ersten Stellvertretenden des Verbandsvorsitzenden wurde Thomas Hölsch (FWV), zur zweiten Stellvertretenden Cindy Holmberg (Bündnis 90/ Die Grünen) und zum dritten Stellvertretenden Thomas Keck (SPD) gewählt.

Ausbau der Regional-Stadtbahn-Strecken als Meilenstein

In seinem Rück- und Ausblick berichtete Verbandsvorsitzender Eugen Höschele von den Meilensteinen, die Regionalverband und Verbandsversammlung in den vergangenen fünf Jahren gemeinsam erreicht haben. Dabei ging er beispielsweise auf die Änderungen des Regionalplans ein, die unter anderem eine Trassensicherung für den zweigleisigen Ausbau von eingleisigen Regional-Stadtbahn-Strecken, die Öffnung des Freiraumschutzes für den Ausbau von Photovoltaik in der Region oder die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Spielräume für Gewerbeentwicklung, bedeuteten.

Höschele blickte auch in die Zukunft. Denn: es warten große Aufgaben auf den Regionalverband wie die Teilfortschreibungen Wind- und Solarenergie des Regionalplans Neckar-Alb und der Neubau des Hauses der Region, den der Regionalverband gemeinsam mit dem Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb realisiert.

Verbandsversammlung in der nun elften Wahlperiode

„Regionalplanung ist aktiv und dynamisch und lebt von einer fruchtbaren Zusammenarbeit von Kommunen, Landkreisen und dem Regionalverband. Für die immer konstruktive, vertrauensvolle und an der Sache orientierte Zusammenarbeit der letzten Jahre danke ich allen Beteiligten ausdrücklich“, so Höschele. Auf das Erreichte könne man nun in der neuen Wahlperiode aufbauen und so die Entwicklung und Zukunft der Region weiter als kommunal verfasste Einrichtung gestalten.

Die Verbandsversammlung besteht in der nun elften Wahlperiode aus 62 Mitgliedern. 28 Mitglieder aus der zehnten Wahlperiode seien ausgeschieden und ebenfalls 28 Mitglieder seien neu in das Gremium gekommen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Mitglieder der Verbandsversammlung werden von den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und dem Zollernalbkreis entsandt.