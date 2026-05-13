Regionalstadtbahn Zollernalbkreis: So baut man eine Stadtbahn aus dem Nichts

Vor wenigen Jahren war es nur eine Idee, inzwischen arbeiten zahlreiche Spezialisten daran, dass sie Wirklichkeit wird: die neue Regionalstadtbahn.
Züge kaufen. Strecken bauen. Fahrpläne ausknobeln. Stationen, Gleise, Brücken und Unterführungen planen. 3D-Animationen ins Netz stellen, um Bürger mitzunehmen. In den Landkreisen Reutlingen, Tübingen und Zollernalb wird seit wenigen Jahren ein deutschlandweit recht einmaliges Projekt gewagt: ein Stadtbahnnetz-Betrieb fast aus dem Nichts. Und was 2021 noch sieben Leuten in einer Hausmeisterwohnung der Sparkasse Mössingen begannen, ist inzwischen ein quicklebendiger Betrieb in zwei Stockwerken an der Dreifürstensteinstraße in Mössingen – der Stadt, die ziemlich im Zentrum er drei Landkreise liegt. „Wir haben hier immer noch einen Start-up-Geist“, sagt Stadtbahn-Geschäftsführer Prof. Tobias Bernecker, während er durch einen Flur läuft, an dem Pläne an den Wänden hängen und ein Zug-Modell darunter steht: „Das liegt auch daran, dass sich immer noch täglich viel bei uns verändert. Und weil wir ein junges Team haben, das etwas aufbaut, was es vorher noch nicht gab.“