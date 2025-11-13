Regionalstadtbahn: So sieht der Bahnstandort Hechingen in Zukunft aus

Voll elektrifiziert soll die Regionalstadtbahn ein neues Kapitel Bahngeschichte schreiben. Die Vorplanung neigt sich dem Ende entgegen. Das sind die Pläne am Bahnstandort Hechingen.
Komplex zu planen, teuer zu bauen, aber eine ungemeine Bereicherung für eine zukunftsfähige Mobilität in der Region: Das millionenschwere Großprojekt Regionalstadtbahn Neckar-Alb wird den Bahnstandort Hechingen massiv verändern. Umgesetzt sein soll die Vollelektrisierung des Schienenverkehrs spätestens in der zweiten Hälfte der 2030er-Jahre, informierte Tobias Bernecker, Geschäftsführer des Zweckverbands Regionalstadtbahn Neckar-Alb, in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.