1 Aron Viventi spielte auch schon für den SSV Ulm in der Regionalliga, ehe er zu den Stuttgarter Kickers zurückkehrte. Foto: Eibner

Immer konkretere Formen nimmt der Kader des Fußball-Regionalligisten TSG Balingen für die kommende Saison an: Mit Tim Wöhrle hat ein weiterer Führungsspieler seinen Vertrag die kommende Spielzeit verlängert. Neu hinzu ins Team von TSG-Cheftrainer Martin Braun kommt dagegen Aron Viventi.

Der 24-Jährige, der in den Nachwuchszentren des VfB Stuttgart der Stuttgarter Kicker, des Karlsruher SC und der TSG Hoffenheim ausgebildet wurde, kommt vom Oberligisten Stuttgarter Kickers. Davor stand der Offensivspieler auch schon in Diensten des SSV Ulm, ehe es ihn zu den Degerlochern zurückzog. Trotz seines Alters kann der Offensivspieler schon auf reichlich Regionalligaerfahrung zurückblicken und soll die Eyachstädter vornehmlich auf dem linken Flügel verstärken. Er habe gute Gespräche mit den Balinger Verantwortlichen geführt, "bei denen mir ein klarer Plan aufgezeigt wurde. Ich habe eine gute Atmosphäre verspürt, an der ich gerne teilhaben möchte", sagt Viventi. "Meine Ziele sind es in der Mannschaft anzukommen, mich weiterzuentwickeln und mit der Mannschaft die nächsten Schritte zu machen."

Bereits zum Balinger Stammpersonal zählt Tim Wöhrle. Er war vor der vergangenen Saison vom Ligakonkurrenten FC Homburg nach Balingen gewechselt. Schnell entwickelte sich der Defensivspieler als feste Größe im Team von Trainer Braun. Insgesamt 26 Spiele bestritt Wöhrle in der Regionalliga Südwest für die TSG und erzielte dabei zwei Tore; ehe er sich Anfang Mai einen Kreuzbandriss zuzog und so die restlichen Saisonpartien verpasste.

Derzeit befindet sich der gebürtige Stuttgarter noch in der Reha-Phase; er will in vier Wochen wieder ins Lauftraining einsteigen, um bis zum Beginn der Rückrunde wieder fit zu sein. "Ich bin sehr dankbar, dass mich die TSG Balingen trotz meiner schweren Verletzung so toll unterstützt, und mir die Zeit gibt mich voll auf die Reha zu konzentrieren. Ich hoffe dass ich bald wieder fit bin und die Mannschaft auch auf dem Platz unterstützen kann", sagte Wöhrle bei der Vertragsunterzeichnung.