Regionalliga TSG Balingen: Auswärts will es nicht klappen

Skendorovic brachte 1899 Hoffenheim II schon in der 20. Minute in Führung. Die Balinger Mannschaft von Ralf Volkwein versuchte sich danach wieder ranzukämpfen, verpasste aber viele gute Gelegenheiten. Der Gegner ließ jedoch nciht locker und konnte in der 54. Minute zum 2:0 erhöhen.Amande verwandelte einen Konter für das Hoffenheimer Team. Das 3:0 von Szarka machte dann in der 86. Minute den Sack zu.

Die TSG Balingen schaffte es immer wieder vors Tor. Am Ende fehte jedoch die letzte Konsequenz im Abschluss. Dem Hoffenheimer Hüter Stefan Drljaca gelang es regelmäßig die Pläne des Aufsteigers zu durchkreuzen.

Als nächstes darf das Team gegen Hessen Dreieich zuhause ran. Zuvor steht jedoch die Winterpause in der Regionalliga an.