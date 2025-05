Hoch her geht es auf dem Transfermarkt in der Regionalliga Südwest: Steinbach verliert nicht nur den Top-Torjäger der Klasse, sondern auch die Stuttgarter Kickers bedienen sich bei den Hessen.

Regionalligist TSV Steinbach Haiger teilt mit, dass Topstürmer Justin Steinkötter (18 Treffer und vier Vorlagen) ein Angebot zur Vertragsverlängerung nach intensiven Gesprächen abgelehnt hat. Höherklassige Clubs haben wohl Interesse signalisiert.

Schmerzen tut dem TSV auch der Abgang des 21-jährigen Innenverteidigers Vincent Schwab, der ebenfalls eine Vertragsverlängerung ausgeschlagen habe. Nach bisher 25 Einsätzen für die Kicker aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis wechselt das Talent zum Liga-Konkurrenten Stuttgarter Kickers. „Die Kickers sind ein Traditionsverein, der große Ziele hat. Das Stadion, die Fans, die Stimmung – das gibt es in dieser Liga nur bei diesem Klub“, so Schwab in der Meldung der Degerlocher.

„Während Marvin Jung, Nino Miotke, Daniel Steininger und Christopher Theisen allesamt kein neues Angebot des Vereins erhalten haben, hatten Christopher Wähling und die Mittelhessen zunächst Gespräche führt. Zuletzt hatten sich die Verantwortlichen aber dafür entschieden, dem 23-Jährigen kein neues Arbeitspapier vorzulegen“, heißt es weiter.

Beim FC 08 Villingen steht fest, dass Karlo Kuranyi (Rückkehr zum VfB Stuttgart), Jonas Brändle (TSG Balingen), Ergi Alihoxha und Tim Zölle das Regionalliga-Schlusslicht verlassen. Offen ist noch die Zukunft von zehn bisherigen Spielern. „In der Offensive und im Mittelfeld sind wir praktisch komplett“, betont Geschäftsführer Marcel Yahyaijan.