Regionalliga Südwest: Vier Abgänge bei der TSG stehen fest

Neben Torhüter Dennis Klose verlassen auch Manasse Fionouke, Noah Haller und Maximilian Herberth Balingen in der Winterpause. Neuzugänge sind keine geplant.
Mit einem weiterhin ausreichend gefüllten, aber etwas dünneren Kader wird die TSG Balingen in die Wintervorbereitung gehen, die für die Mannschaft von Trainer Murat Isik nächsten Montag beginnt. Wie nun bekannt wurde, haben vier Fußballer den abstiegsbedrohten Viertligisten verlassen: Schon bekannt war der Abschied von Dennis Klose. Nun steht auch Kloses neuer Klub fest. Den 30-jährigen Keeper treibt es zum Liga-Konkurrenten Bahlinger SC. „Der Wechsel zum BSC ist für mich ein sehr bewusster Schritt“, sagte Klose. Entscheidend sei „die sportliche Perspektive, das Vertrauen der Verantwortlichen und vor allem die Aussicht auf regelmäßige Spielzeit“, so der frühere Villinger, der 2024/2025 mit der TSG als Stammtorhüter in die Regionalliga Südwest zurückgekehrt, aber dann zunehmend in Ungnade gefallen war.