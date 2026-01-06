Regionalliga Südwest: Vier Abgänge bei der TSG stehen fest

Mit einem weiterhin ausreichend gefüllten, aber etwas dünneren Kader wird die TSG Balingen in die Wintervorbereitung gehen, die für die Mannschaft von Trainer Murat Isik nächsten Montag beginnt. Wie nun bekannt wurde, haben vier Fußballer den abstiegsbedrohten Viertligisten verlassen: Schon bekannt war der Abschied von Dennis Klose. Nun steht auch Kloses neuer Klub fest. Den 30-jährigen Keeper treibt es zum Liga-Konkurrenten Bahlinger SC. „Der Wechsel zum BSC ist für mich ein sehr bewusster Schritt“, sagte Klose. Entscheidend sei „die sportliche Perspektive, das Vertrauen der Verantwortlichen und vor allem die Aussicht auf regelmäßige Spielzeit“, so der frühere Villinger, der 2024/2025 mit der TSG als Stammtorhüter in die Regionalliga Südwest zurückgekehrt, aber dann zunehmend in Ungnade gefallen war.

Balinger Wertschätzung für Klose Die Balinger Führung um Manager Jonathan Annel bedankte sich bei Klose, auch für den beidseitig wertschätzenden Umgang. „Wir waren mit Dennis über die gesamte Zeit hinweg in einem sehr professionellen Austausch und als sich dann abzeichnete, dass sich für ihn eine aussichtsreiche Gelegenheit auftut, haben wir natürlich grünes Licht gegeben“, erklärte Annel. „Dennis ist im besten Torwart-Alter. Er will spielen und da stellen wir uns nicht in den Weg.“

Fionouke geht zurück nach Hamburg

Ebenfalls nicht mehr zum Balinger Kader gehört fortan Manasse Fionouke, der der TSG nach weniger als einem halben Jahr wieder den Rücken kehrt. Der Verteidiger, zuvor beim FC Teutonia Ottensen (Oberliga Hamburg) unter Vertrag, war erst im August nach Württemberg gewechselt, spielte unter Isik aber nur eine Nebenrolle. Nun löste der 26-Jährige seinen Vertrag auf und wird nach Hamburg zurückkehren. Zu welchem Verein es ihn zieht, wollte Fionouke nicht verraten. Zwischen Fionouke und der Balinger Spielweise habe es „nicht gefunkt“, begründet Annel. Aber auch hier trenne man sich im Guten.

Haller und Herberth sagen ebenfalls Servus

Ebenfalls unbekannt ist, für welche Farben künftig Noah Haller (zuvor FC Holzhausen) auflaufen wird. Maximilian Herberth (23), im Sommer 2024 vom TSV Oberensingen nach Balingen gewechselt, wird zu den Young Boys Reutlingen in Verbindung wechseln. Bei Haller (22) wird der FC 08 Villingen als potenzieller Interessent gehandelt. Beide Spieler hatten in Balingen aufgrund von langwierigen Verletzungen einen schweren Stand. Beiden hatte die TSG-Führung frühzeitig mitgeteilt, dass man nicht mehr mit ihnen plane, ihnen aber die Möglichkeit eingeräumt, im Balingen wieder fit zu werden.

In der Abwehr gäbe es Bedarf

Offen bleibt, ob der Tabellen-16. vor dem Regionalliga-Restart am 21. Februar beim FC 08 Homburg nochmals personell nachlegen wird. Schließlich haben die Schwaben nun vier Verteidiger verloren – mit Fionouke, Herberth, Haller und Sascha Eisele. Der Balinger Führungsspieler zog sich vor Kurzem einen Kreuzbandriss zu und wird in dieser Saison nicht mehr auflaufen für die TSG, die ohnehin die schwächste Abwehr der Südweststaffel stellt (23:49 Tore nach 20 Spielen).

Andererseits ist der Kader auch weiterhin groß. Annel sagt entsprechend: „Wir haben schon im Sommer einzelne Wintertransfers vorgezogen und sehen daher nicht unbedingt Handlungsbedarf.“

Trainersuche läuft

Vor Wochenfrist hatte der Verein zudem bekannt gegeben, dass Murat Isik seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern wird. Die Trainersuche habe bereits begonnen, so Annel. „Der Verein wird sich hierfür, wie in der Vergangenheit auch, die notwendige Zeit nehmen und sowohl interne als auch externe Optionen prüfen.“