1 Im letzten Formtest vor dem Saisonstart unterlagen die Regionalliga-Kicker der TSG Balingen dem Ligakonkurrenten VfB Stuttgart II mit 1:3. Foto: Eibner

Fußball-Regionalligist TSG Balingen hat sein letztes Testspiel eine Woche vor dem Saisonstart verloren. Beim Ligakonkurrenten VfB Stuttgart II unterlagen die Eyachstädter mit 1:3 (0:1).

Doch trotz der Niederlage war der Balinger Cheftrainer Martin Braun mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht unzufrieden. "Das Spiel war aus meiner Sicht sehr ordentlich. Ich war mit vielen Dingen zufrieden."

Stuttgart erwischte den besseren Start und ging bereits nach acht Minuten mit 1:0 in Führung, als Alou Kuol eine scharfe Hereingabe von Manuel Polster verwertete.

"Wir sind danach immer besser ins Spiel gekommen und haben dann auch ein Tor erzielt, das aber wegen Handspiels aberkannt wurde", blickt Braun zurück. Nach einer Flanke von Jonas Fritschi war Simon Klostermann im Strafraum zum Abschluss gekommen; VfB-Keeper Sebastian Hornung parierte den Schuss, der Abpraller landete bei Pedro Almeida Morais, der den Ball zwar im Netz versenkte, doch bei der Ballannahme war ihm das Leder an die Hand gesprungen.

Doch nach der Halbzeit wurde die TSG belohnt, als nach einer präzisen Flanke von Leander Vochatzer dann Jonas Fritschi der 1:1-Ausgleich gelang. Die Freude währte aber nicht lange; nach einem Ballverlust zog Marco Wolf aus 16 Metern ab; sein Schuss landete auf dem Rücken eines Balinger Spielers und zum 2:1 im Netz. "Das war unglücklich", so der TSG-Coach. "Wir haben es aber weiter gut gemacht und hatten einige Riesenchancen zum erneuten Ausgleich durch Klostermann und Morais, bei denen der Torhüter sehr gut gehalten hat", so Braun weiter. Auch der VfB hatte durch Kuol und Matej Maglica zwei gute Gelegenheiten, bei denen sich TSG-Torhüter Marcel Binanzer auszeichnete. Doch in der 83. Minute war er machtlos, als sich der Stuttgarter Gastspieler Jayden Bennetts auf der linken Seite durchsetzte und zum 3:1-Endstand in die lange Ecke einschob.

"Der Sieg für den VfB geht in Ordnung, ist aber um ein Tor zu hoch ausgefallen. Wir haben für unsere Möglichkeiten ein gutes Spiel gemacht. Ich habe ein gutes Gefühl, dass wir in der nächsten Woche in einem guten Zustand sein werden", bilanziert der Balinger Trainer.

In der letzten Woche vor dem Saisonauftakt am kommenden Samstag beim TSV Schott Mainz geht es für die Eyachstädter um den letzten Feinschliff. "Ein Schwerpunkt wird die Schnelligkeit sein; da wir in Mainz auf Kunstrasen spielen, werden wir auch auf Kunstrasen trainieren, um uns daran zu gewöhnen", sagt Braun, " und dann werden wir versuchen, in Mainz ein gutes Spiel zu machen, um am Ende auch etwas Zählbares mitzunehmen."