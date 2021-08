1 Die zweite 1:2-Niederlage in Folge kssierten Simon Klostermann und die TSG Balingen beim Bahlinger SC Foto: Eibner

Und wieder ein 1:2 (0:1): Trotz einer guten Leistung mussten die Fußballer der TSG Balingen in der Regionalliga Südwest die Heimreise vom Namensvettern-Duell beim Bahlinger SC mit einer Niederlage im Gepäck antreten.

Balingens Cheftrainer, der kurzfristig auf seinen Kapitän Matthias Schmitz verzichten musste, hatte sein Team gegenüber der 1:2-Heimniederlage auf einigen Positionen verändert: So rücktenTorhüter Julian Hauser, Jan Ferdinand und Aron Viventi in die Startelf für Marcel Binanzer, Kaan Akkaya und Schmitz.

Bei den Gastgebern fehlte Torjäger Santiago Fischer, der durch Shqipon Bektasi ersetzt wurde. Dieser verletzte sich aber bereits nach elf Minuten – für ihn Amir Fallahen. Es gab aber noch einen dritten Stürmer bei den Kickern vom Kaiserstuhl: Ivan Novakovic. Und der erzielte per Kopfball nach einer Ecke die frühe 1:0-Führung (12.) für den BSC.

So musste Balingen wieder einem Rückstand hinterher laufen, und versuchte in der Folge, das Spiel zu machen. Dies gestaltete sich aber nicht einfach, da die Hausherren in der Defensive kompakt und sicher standen. Doch nach 21 Minuten verzeichnete Balingen die erste gute Aktion, als der Ball über mehrere Stationen lief und bei Leander Vochatzer landete, der aus 16 Metern. Auch die Hausherren kamen immer wieder zu guten Gelegenheiten durch Distanzschüsse von Novakovic (22.) und Hasan Pepic (24.).

TSG übernimmt in zweiter Hälfte die Initiative

Nach etwas mehr als einer halben Stunde versuchte es Lukas Ramser einmal aus 30 Metern; der Ball senkte sich gefährlich auf das Balinger Tor, doch BSC-Keeper Marvin Geng lenkte den Ball noch über die Latte (33.). Ramser war es auch, der es wenig später noch einmal aus der Distanz probierte; wieder hieß der Sieger Geng. Kurz vor der Halbzeit eine weitere gute Gelegenheit: Ferdinand flankte vor das Tor; am zweiten Pfosten lauerte Viventi und schoss knapp daneben.

Im zweiten Durchgang übernahm die TSG immer mehr die Initiative und wurde in der 53. Minute belohnt: Ferdinand wurde am rechten Strafraumeck gespielt und donnerte den Ball zum verdienten 1:1-Ausgleich in den Winkel der langen Ecke.

In der Folge hatten die Gäste die Partie im Griff und setzten die Akzente; von Bahlingen kam jetzt nicht mehr viel.

In der 66. Minute fuhren die Eyachstädter einen gefährlichen Konter: Ein langer Ball landete auf der linken Seite bei Viventi, der aus spitzem Winkel abzog; sein Schuss wurde aber noch leicht geblockt und war so kein Problem für Keeper Geng.

Glücklicher Sieg des BSC

Auf der Gegenseite klärte die Balinger Defensive zunächst eine Ecke des BSC; die Gastgeber blieben aber im Ballbesitz und brachten das Leder wieder in den Strafraum, und dort sprang die Kugel Innenverteidiger Jonas Vogler auf das Knie und von dort zum 2:1 ins eigene Netz.

Die TSG ließ sich aber auch von diesem Rückschlag nicht beirren und machte in der Schlussphase noch einmal Dampf. Ein Vochatzer-Kopfball strich knapp vorbei (87.); der eingewechselte Harut Arutunjan verfehlte aus fünf Metern das Gehäuse knapp (90.), und dann hatten die Hausherren Glück, dass zwar Arutunjan einen Schuss von Viventi noch abfälschte, dieser aber Geng in die Arme flog. So blieb es beim glücklichen Sieg des BSC.