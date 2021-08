1 Jan Ferdinand trägt wieder das Dress der TSG. Foto: Eibner

Auf den letzten Drücker hat Fußball-Regionalligist TSG Balingen noch einen Transfer-Coup gelandet: Mittelstürmer Jan Ferdinand wechselt von der SG Sonnenhof Großaspach an die Eyach.

"Das Gesamtpaket bei der TSG hat mich überzeugt. Vor allem die Möglichkeit, Beruf und Fußball zu verbinden, ist hier perfekt. Auch die Heimatnähe ist natürlich ein wichtiger Punkt, warum ich mich für Balingen entschieden habe", sagt Ferdinand.

Bereits beim Balinger Nachwuchs gespielt

Für den 24-Jährigen Ebinger ist es eine Rückkehr, denn er spielte bereits im Balinger Nachwuchs und bestritt in der Saison 2014/15 elf Spiele in der Oberliga für die TSG. Der ehemalige U18-Nationalspieler wechselte dann zur U19 des VfB Stuttgart und wurde von den Schwaben Regionalligateam übernommen. 2019 zog es ihn zur TSG Hoffenheim II und in der Vorsaison unterschrieb Ferdinand bei der SG Sonnenhof Großaspach und kam in 39 Partien auf vier Treffer.

"Wir sind schon seit längerer Zeit in Kontakt gestanden, und nun hat es für beide Seiten gepasst", sagt TSG-Geschäftsführer Jan Lindenmair. Ferdinand der bereits am Donnerstagabend mit der Balinger Mannschaft trainierte, hat seinen Vertrag in Großaspach aufgelöst, und kann, sofern die Spielberechtigung rechtzeitig eintrifft, bereits am Samstag für die TSG gegen Pirmasens auflaufen.