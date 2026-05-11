Regionalliga Südwest: Stau wirft TSG Balingen nicht aus der Bahn

Trotz erschwerter Anreise siegt die TSG Balingen am 33. Spieltag der Fußball-Regionalliga beim TSV Schott Mainz mit 3:2.
Die Regionalliga Südwest befindet sich auf den letzten Metern ihrer Schlussetappe. Und auf diesen hatten die Fußballer der TSG Balingen zuletzt den ein oder anderen Stau zu überwinden, im buchstäblichen Sinne: Vor zwei Wochen waren die Schwaben, deren Abstieg in die Oberliga BaWü bereits feststeht, mit der Bahn zum Auswärtsspiel beim KSV Hessen Kassel angereist, das erste Mal überhaupt auf der Schiene. Doch dann klemmte eine Waggontür, die Fahrgäste mussten den Zug tauschen und so kamen die Balinger zwar mit rund halbstündiger Verspätung, aber gerade noch rechtzeitig zum Anpfiff an. In Kassel sprintete die Mannschaft von Trainer Murat Isik zunächst zu zwei Führungen, spielte am Ende allerdings nur 2:2.