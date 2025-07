Die TSG Balingen ist zurück in der Regionalliga Südwest: Los geht es mit einem Duell gegen den Rivalen aus der vergangenen Saison. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr in Großaspach.

Am 18. Mai 2024 spielte die TSG Balingen letztmals eine Partie in der Regionalliga Südwest. Beim 4:3-Heimerfolg gegen Hessen Kassel standen unter anderem noch Marcel Binanzer, Adrian Müller, Tim Wöhrle und Lukas Ramser in der Startelf – seither hat sich in Balingen viel getan.

Damals wie heute hat Murat Isik als Cheftrainer das Sagen und meint vor dem Auftakt bei der SG Sonnenhof Großaspach: „Das wird ein gutes Spiel am Samstag, da können sich die Zuschauer freuen. Wir gehen mit großer Vorfreude in die Partie, es ist Regionalliga.“ Vergangene Saison gab es drei Pflichtspiele zwischen den Mannschaften, die SGS ging jeweils als Sieger vom Feld.

Keine Bedeutung

Von einer großen Bedeutung für das neuerliche Aufeinandertreffen will Isik jedoch nichts wissen: „Für mich hat das 0,0 Bedeutung. Der einzige Fakt ist, dass wir uns gegenseitig sehr gut kennen. Es gibt keine Geheimnisse.“ In der vergangenen Spielzeit hatten die Balinger immer den kommenden Gegner von Großaspach – deren Coach Pascal Reinhardt sah in der Videoanalyse also jede Menge Partien der TSG.

Die Vorbereitung der Eyachstädter beschreibt der Cheftrainer mit „Höhen und Tiefen“. So sei er zwar nicht gänzlich zufrieden, die Probleme seien aber erklärbar: „Wir hatten aufgrund der Aufstiegsspiele eine sehr kurze Pause. Die körperliche und mentale Frische hat uns zu Beginn gefehlt, so hatten wir auch sehr viele Verletzungen, obwohl wir im Training weniger belastet haben als im Vorjahr.“ Aufgrund dieser Tatsache konnte man die Vorbereitungsspiele auch nicht ideal zum Einspielen nutzen. „So sind dann halt auch komische Ergebnisse entstanden“; betont Isik.

Pflichtaufgabe gelöst

Während die Generalprobe in Villingen noch mit 1:4 verloren ging – hier stand es bis zum Achtfachwechsel der Balinger aber auch 1:1 – gab es am Mittwoch in Nehren einen schmucklosen 2:0-Sieg, welcher den Einzug in die 3. Pokalrunde sicherte. Sascha Eisele (Elfmeter) und Jonas Fritschi trafen für eine seriös auftretende TSG, die nach dem Seitenwechsel merklich den Fuß vom Gas nahm.

Ein starker Gegner

Vollgas wird dann mit Sicherheit am Samstag geboten sein. Die Hausherren, welche in der vergangenen Saison das Double gewannen, verfügen über jede Menge Qualität. Allen voran konnte Torjäger Fabian Eisele gegen die Balinger immer wieder treffen und Mert Tasdelen ist an guten Tagen nur schwer zu stoppen. „Der Kader ist gut zusammengestellt. Sie haben talentierte und gute Fußballer, aber auch viele Leitwölfe wie Maximilian Reule, Volkan Celiktas, Marius Kunde und Eisele“, so Isik. Und er prognostiziert: „Großaspach wird eine gute Rolle in der Regionalliga spielen.“

Neuzugänge möglich

Weiterhin möglich sind indes weitere Neuzugänge bei der TSG. Bisher wurden Jonas Brändle, Tim Hannak und Luca Battista drei Akteure verpflichtet. Schon zu Beginn der Vorbereitung hatten die Verantwortlichen den Wunsch nach einem defensiv denkenden „6er“ geäußert. Isik sagt: „Es könnte sich vielleicht schon in den nächsten ein, zwei Tagen etwas tun.“