Gleich zum Saisonauftakt gibt es das bei beiden Teams beliebte Duell der Namensvetter. Die TSG Balingen empfängt am 1. Spieltag in der Bizerba-Arena den Bahlinger SC. Die zeitgenaue Terminierung erfolgt laut Angaben der Liga Ende kommender Woche. Die Mehrzahl der Spiele wird aber am Samstag, 5. August, um 14 Uhr angepfiffen.

Kickers gegen Kickers

In sich hat es auch das Eröffnungsspiel: Die Kickers Offenbach treffen bereits am Freitagabend, 4. August, auf den Aufsteiger Stuttgarter Kickers. Mit einer stimmungsvollen Kulisse auf dem Bieberer Berg ist zu rechnen.

Für die TSG Balingen geht es auch an den folgenden Spieltagen anspruchsvoll weiter. Das erste Auswärtsspiel führt die Mannschaft von Martin Braun nach Mainz – unter der Woche geht es gegen die Zweitvertretung des Bundesligisten. Die Partie wird aufgrund der Partie am DFB-Pokal an einem Wochentag ausgetragen. Die nächsten Gegner der TSG heißen dann FSV Frankfurt, TSV Steinbach, VfB Stuttgart II und Stuttgarter Kickers.

TSG-Geschäftsführer Jonathan Annel erklärte gegenüber unserer Redaktion: „Wir freuen uns natürlich, dass wir mit einem Heimspiel in die neue Saison starten.“