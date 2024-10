Im Hinblick auf das richtungsweisende Heimspiel am Samstag (14 Uhr) in der MS Technologie-Arena gegen Mitaufsteiger Göppinger SV möchte Dieter W. Haller ein paar Worte an die Fans und Anhänger des FC 08 Villingen richten.

Das ist die Botschaft im Wortlaut

Liebe Mitglieder, Fans und Freunde des FC 08,

die vergangenen zehn Spieltage in der Regionalliga Südwest haben uns allen vor Augen geführt, vor welch großen Herausforderungen – sportlich und administrativ – wir stehen und wie rau die Luft in dieser Liga ist. Wir vom Vorstand haben das – wie viele von Ihnen auch – nicht anders erwartet und daher bei aller berechtigten Freude über den größten sportlichen Erfolg unseres Clubs seit über 50 Jahren im Juli schon zu Demut, Geschlossenheit und vor allem zur Unterstützung der gebotenen Weiterentwicklung der administrativen Strukturen in Richtung einer „Semiprofessionalisierung“ aufgerufen.

Unsere Mannschaft hat in den ersten 10 Spielen gezeigt, dass wir sportlich durchaus mithalten können in einer Liga, in der es eben schon einen spürbaren „Klassenunterschied“ gibt zwischen denjenigen, die unter Profibedingungen arbeiten können und denjenigen, denen das nicht vergönnt ist. In einer Liga, in der jede kleinste Unaufmerksamkeit bei der gegebenen Leistungsdichte ein Spiel entscheiden kann. Mit Ausnahme der Begegnungen gegen den FC Homburg und den SC Freiburg II spielten wir oftmals auf Augenhöhe, haben uns dann aber nicht in dem Maße belohnt, wie das sportlich verdient gewesen wäre.

Gerade im Spiel gegen Astoria Walldorf am vergangenen Samstag, aber auch in der zweiten Halbzeit gegen Eintracht Frankfurt II, hat das Team beeindruckend gezeigt, welches kreative, spielerische und kämpferische Potenzial in ihr steckt. Daran gilt es am heutigen Samstag gegen den Göppinger SV, dessen Mannschaft und Fans ich herzlich in der MS Technologie-Arena begrüßen möchte, anzuknüpfen.

Natürlich ist es mir nicht verborgen geblieben, dass es immer wieder auch kritische Stimmen auf den Rängen gibt zu Spielmomenten, in denen der eine oder andere im Team – aus welchen Gründen auch immer – nicht seine Bestleistung abrufen kann. Was wir in der jetzigen Situation aber mehr denn je brauchen, ist nicht kleinteilige Kritik, sondern eine bedingungslose Unterstützung und den engen Schulterschluss zwischen Team und Anhängern. Nur gemeinsam sind wir stark. Nur in einer großen gemeinsamen Kraftanstrengungen wird es uns gelingen, das ehrgeizige Ziel Klassenerhalt in dieser ambitionierten Regionalliga Südwest zu erreichen.

Lassen Sie mich an dieser Stelle Ihnen allen versichern, dass nicht nur unser Trainerteam, sondern auch wir Verantwortlichen dieses eine Ziel fest im Blick haben und mit – im Vergleich zu den finanzstarken Clubs in der Liga – eher bescheidenen Mitteln, aber mit umso größerer Leidenschaft auch erreichen wollen. Unterstützen Sie unser Team in den nächsten Wochen daher in bester, wohlwollender schwarz-weißer Verbundenheit. Auf geht’s, 08er!

Ihr FC 08-Präsident Dieter W. Haller