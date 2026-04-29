Regionalliga Südwest: Potye setzt sich im Torwart-Karussell durch

Am Samstag um 14 Uhr trifft die TSG Balingen auf den Bahlinger SC. Abgestiegen sind schon beide. Bei den Eyachstädtern schreitet der Umbruch voran. Er fällt groß aus.
Im Grunde ist die Saison für die TSG Balingen gelaufen. Abgestiegen sind die Schwaben schon. Und so geht es für die noch von Murat Isik (wird Sportdirektor in Ulm) trainierten Amateurfußballer in ihren vorerst letzten drei Regionalliga-Spielen nur noch darum, wo sie am Ende einlaufen werden: zwischen dem viertletzten und dem letzten Tabellenplatz. Zwischen Bayern Alzenau (26 Punkte) auf Rang 16 und Schlusslicht Bahlinger SC (18) passen nur acht Zähler. Die TSG weist derer 22 auf und Schott Mainz, die die Balinger zuletzt erstmals auf Platz 17 verdrängt haben, ebenso. Am Samstag (14 Uhr) kommt es in der Bizerba-Arena zum Duell des Tabellenletzten aus Bahlingen und der TSG, die nun Vorletzte ist. Keines der vier Teams kann den Klassenerhalt noch schaffen.