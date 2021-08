1 Ob dieses Mal Tore fallen werden? In den l beiden Vergleichen in der Vorsaison trennten sich die TSG Balingen und der FK Pirmasen jeweils 0:0. Und auch zum Auftakt der neuen Spielzeit verbuchten die beiden Kontrahenten jeweils eine Nullnummer. Foto: Kara

TSG Balingen empfängt im ersten Saison-Heimspiel den FK Pirmasens und will über den Kampf zu den ersten drei Punkten kommen.

Fußballer-Herz was willst du mehr: Zum ersten Heimspiel der Saison empfangen die Kicker der TSG Balingen am Samstag um 14 Uhr in der Regionalliga Südwest den FK Pirmasens – und das auf einem neu sanierten Rasen und endlich wieder mit Zuschauern auf der Tribüne.

Möglich gemacht haben dies zum einen die neue Coronaverordnung des Landes Baden-Württemberg, die keine Einschränkung in Sachen Zuschauern bei Sportveranstaltungen mehr beinhaltet; und die Stadt Balingen, die in der spielfreien Zeit das Grün in der Bizerba-Arena bearbeitet hat. "Es gibt jetzt keine Blümchen und kein Unkraut mehr, sagt der Geschäftsführer der TSG, Jan Lindenmair, den den sanierten Rasen als "Quantensprung zu dem, was wir bisher hatten", bezeichnet. Dies dürfte auch dem Balinger Cheftrainer Martin Braun und seiner Mannschaft zugute kommen, die nach dem 0:0 zum Saisonauftakt beim TSV Schott Mainz nun auch im ersten Spiel vor heimischer Kulisse punkten wollen – und das am besten dreifach.

"Wir freuen uns auf das Spiel, endlich wieder vor Zuschauern und auf einem guten Rasen. Wir werden versuchen, guten Fußball zu spielen und hoffen auf die Unterstützung der Zuschauer in schwierigen Situationen", sagt der 52-Jährige, der a weiß, dass auf sein Team gegen Pirmasens keine leichte Aufgabe zukommen wird. "Das wird ein sehr arbeitsintensives Spiel. Denn Pirmasens ist eine körperlich sehr robuste Mannschaft. Viele der Spieler sind 1,85 Meter oder größer und haben groß Laufbereitschaft."

Da werde es darauf ankommen, "dass wir von Beginn an dagegen halten und auch immer wieder fußballerisch uns in Szene zu setzen." Braun erwartet von seinem Team, "dass wir ebenso leidenschaftlich arbeiten, wie in Mainz, wo wir auch fußballerisch ein paar gute Aktionen hatten." Noch Verbesserungspotenzial sieht der ehemalige Bundesligaprofi bei seiner Mannschaft in Sachen Ballsicherheit und "dass wir bei Drucksituationen des Gegners ruhiger am Ball bleiben. Aber ich denke auf Rasen wird es etwas einfacher sein, als in Mainz auf Kunstrasen und bei Temperaturen von gefühlt 40 Grad."

Mit der personellen Lage vorder Partie gegen die Pfälzer ist Braun zufrieden. "Marco Gaiser und Daniel Seemann haben nach ihren Verletzungen bei der zweiten Mannschaft Spielpraxis gesammelt und kehren in den Kader zurück. Auch Aron Viventi hat sich im Training stetig verbessert. Ich denke, wir sind personell recht ordentlich aufgestellt." Verzichten muss der Balinger Übungsleiter auf die langzeitverletzten Tim Wöhrle und Luca Leon Kölsch und Tobias Dierberger (Urlaub). Ob er Änderungen an der Startelf gegenüber der Partie in Mainz vornehmen wird, lässt Braun offen. Es kann sein, dass es die eine oder andere Änderung geben wird."