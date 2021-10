1 Einen schweren Stand hatten Laurin Curda und die TSG Balingen gegen die stark auftrumpfenden Offenbacher Kickers. Foto: Kara

Die nächste Klatsche in der Regionalliga Südwest kassiert haben die Fußballer der TSG Balingen: Gegen Titelanwärter Kickers Offenbach verloren sie am Sonntagnachmittag mit 1:6 (1:2).















Die Partie begann mit einer Schrecksekunde für das Team von TSG-Cheftrainer Martin Braun: Noch keine Minute war gespielt, da gab es Eckball für die Gäste, dei Tunay Deniz vor das Tor schlug, wo Florent Bojaj per Kopf verlängerte zu Denis Huseibbasic, der ins Tor schoß; aber der Treffer zählte wegen Abseitsstellung nicht.

Die Kickers attackierten in der Folge früh und machten der TSG so den Spielaufbau schwer. Doch nach einem weiten Einwurf von Sascha Eisele kam der Ball zu Marco Gaiser, sein Schuss wurde geblockt, landete aber bei Simon Klostermann der zum Fallrückzieher ansetzte, doch Kickers-Keeper Stephan Flauder war auf dem Posten.

Dafür klingelte es vier Minuten später auf der anderen Seite: Nach einer hohen Flanke vor das Tor behinderten sich Laurin Curda und Torhüter Julian Hauser gegenseitig, Hauser ließ den Ball fallen, und Elia Soriano sagte Danke und schob zum 0:1 ein. Und die Gäste blieben weiter dran: Nach einer Ecke köpfte Sebastian Zieleniecki drüber (19.).

TSG hatte ihre Chancen

Doch auch die TSG hatte ihre Möglichkeiten: Simon Klostermann legte von der Grundlinie zurück auf Jan Ferdinand; aber Moody Chana war einen Schritt schneller (21.). Aber beim nächsten Angriff klappte es: Lukas Ramser steckte den Ball durch für Marco Gaiser, der am rechten Strafraumeck frei zum Abschluss kam und den Ball in die lange Ecke zum 1:1 versenkte.

Aber die Freude der Eyachstädter währte nicht lange: Florent Bojaj drang mit dem Ball in den Strafraum ein, wurde nicht energisch genug angegriffen und kam so zum Schuss, der von TSG-Kapitän noch leicht abgefälscht wurde und zum 1:2 im Netz landete (29.).

Offenbach hielt den Druck aufrecht und erspielte sich weitere gute Möglichkeiten: Einen Dropkick von Deniz aus 20 Metern fischte Hauser mit einer starken Parade noch aus dem Lattenkreuz (36.), wenig später setzte sich Serkan Firat im Strafraum gut durch, schoss aber knapp am langen Eck vorbei (42.). Dennoch bot sich Balingen kurz vor der Pause die Chance zum Ausgleich: Curda passte auf die rechte Seite zu Lukas Ramser, der direkt abfeuerte, doch Flauder lenkte den Ball noch zur Ecke (45.).

Nach dem Seitenwechsel fand die TSG zunächst gut ins Spiel, machte dann aber entscheidende Fehler: In der 54. Minute brachte Balingen den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Soriano passte auf Deniz, der völlig frei zum 1:3 (54.) in die lange Ecke vollstreckte. Zwei Minuten später war es erneut Deniz, der in den Strafraum eindrang und von Lukas Foelsch gestoppt wurde. Doch Foelsch rutschte aus, der Ball lag vor den Füßen von Bojaj, der nur noch zum 1:4 einschießen brauchte. Aber es kam noch schlimmer: Nach einem Ballverlust der TSG im Mittelfeld, ging Firat auf rechts zur Grundlinie und passte vors Tor zu Rafael Garcia, der zum 1:5 einschob (62.). Da mit war die Partie entschieden. Von Balingen kam nicht mehr viel; die Kickers bestimmten klar die Partie und erspielten sich noch weitere gute Chancen: So parierte Hauser stark gegen Firat (79.), ehe dann der eingewechselte Luca Hermes mit dem 1:6 (80.) das halbe Dutzend voll machte.