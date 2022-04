1 Ivan Cabraja trägt in der nächsten Saison das Trikot des SSV Reutlingen. Foto: Eibner

Mit seinen 21 Jahren hat Ivan Cabraja die Entscheidung getroffen den Regionalligisten TSG Balingen zur kommenden Saison zu verlassen. Der talentierte Mittelfeldspieler versucht sein Glück in der Oberliga beim SSV Reutlingen.















Ivan Cabraja ist kein Unbekannter an der Kreuzeiche. Bis 2016 spielte der Mittelfeldspieler beim SSV, ehe er für ein Jahr in den Nachwuchsbereich der TSG Balingen wechselte. Zur Saison 2017/2018 ging der gebürtige Reutlinger in die U17 des VfB Stuttgart und verbrachte dort zwei erfolgreiche Jahre. Mit dem VfB gewann er in seinem ersten Jahr den WFV-Pokal und im zweiten Jahr die süddeutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und abermals den WFV-Pokal.

Erste Erfahrung in Regionalliga

Seine ersten Schritte bei den Aktiven machte er bei der TSG Balingen in der Regionalliga. Insgesamt kommt Cabraja auf 43 Einsätze in der Regionalliga Südwest. Seine größten Stärken liegen vor allem im technischen Bereich. Der im zentralen Mittelfeld beheimatete Cabraja überzeugt aber auch durch seine Übersicht und Laufleistung.

Vom Projekt SSV Reutlingen überzeugt

"Ich habe mich für den SSV entschieden, weil ich denke, dass hier mit der Zeit großes entstehen kann. Die Trainer spielen hierbei eine gewichtige Rolle. Ich erwarte einen neuen, erfolgreichen und mitreißenden Fußball", erklärt der Rechtsfuß seinen Wechsel. Aktuell befindet sich Cabraja in der Ausbildung zum Mikrotechnologen bei Bosch.

Mehr Spielzeit in der Oberliga

"Wir kennen Ivan aus Jugendtagen und haben seinen Werdegang genaustens verfolgt. Der Kontakt ist dabei nie abgerissen. Wir wissen, was er kann und freuen uns, dass er die persönliche Entwicklung einer etwaigen Ligenzugehörigkeit vorzieht", so Sportvorstand Christian Grießer.