schon in der Vorsaison gab es auch diesmal keinen Sieger im Bruchwegstadion. Die Mainzer Zweite, bei der Sepp Van den Berg aus dem Bundesligakader Spielpraxis sammeln sollte, und bei der mit Ken Mata und Jean Nadjombe zwei Neuzugänge in der Startelf standen, bestimmte in der Anfangsphase das Geschehen und hatte nach neun Minuten die erste gute Gelegenheit durch einen Schuss von Julian-Maurice Derstroff, der knapp am Gehäuse von TSG-Keeper Marcel Binanzer vorbei strich.

TSG hat erste Riesen-Gelegenheit nach 14 Minuten

Die Gäste von der Zollernalb fanden aber nach und nach besser in die Partie, erkämpften sich mehr Spielanteile und hatten nach 14 Minuten eine Riesen-Gelegenheit, als Walter Vegelin Nadjombe den Ball am Mainzer Strafraum abknöpfte und quer legte zu Jonas Meiser, dessen Schuss aus 16 Metern FSV-Goalie Lasse Rieß noch über die Latte lenkte.

Danach hatten wieder die Hausherren spielerische Vorteile und erspielten sich einige gute Möglichkeiten: Einen Freistoß von Timothy Rupil lenkte Binanzer noch mit beiden Fäusten zur Ecke (30.), und bei einem Pass in den Strafraum auf Danny Schmidt machte sich der Balinger Schlussmann groß und so schoss der Mainzer Angreifer knapp am langen Pfosten vorbei (32.).

Auf der Gegenseite konterte die TSG über Sascha Eisele, dessen Hereingabe auf Vegelin gerade noch von Van den Berg geklärt wurde (35.). Auch die Nullfünfer kamen im ersten Durchgang noch zu ein, zwei Halbchancen, und so blieb es zur Pause torlos.

Torlose geht es in die Halbzeit

Zu Beginn der zweiten Halbzeit trat der eingewechselte Marcel Richter in Erscheinung: Nach einer Ablage von Schmidt prüfte er Binanzer, der aber auf dem Posten war (49.). Die Nullfünfer machten nun Dampf: Rupil schlug einen Freistoß hoch vor das Balinger Tor; Binanzer kam heraus, erwischte das Leder jedoch nicht; aber FSV-Kapitän Hans Jurai Hartmann köpfte drüber (56.).

Schmidt bringt Mainzer Zweitverwertung mit 1:0 in Führung

Fünf Minuten später klärten die Hausherren eine Balinger Ecke mit einem langen Schlag. Der Ball landete bei Tim Wöhrle, der sich aber von Mata den Ball abnehmen ließ. Der Mainzer Angreifer marschierte Richtung Tor und passte in die Mitte zu Schmidt, der aus elf Meter freistehend keine Mühe hatte, Binanzer zum 1:0 zu überwinden. Der Gegentreffer zeigte Wirkung bei den Gästen, die angeknockt wirkten. Mainz drängte nun auf die Entscheidung; doch Jonas Vogler klärte im letzten Moment gegen den eingewechselten Marcus Müller und verhinderte so das 0:2 (68.).

Meisers Knaller bringt aus dem Nichts den Ausgleich

Auf der Gegenseite tat sich im Balinger Offensivspiel nicht viel. Bis zur 72. Minute: Moritz Kuhn schlug einen Freistoß auf die rechte Seite zu Meiser. Der wurde nicht angegriffen, zog wie einst Arjen Robben in seinen besten Zeiten von rechts in die Mitte und donnerte das Leder mit dem linken Fuß in den rechten Winkel zum 1:1-Ausgleich.

Drei Minuten später hatten die Gäste gar die Möglichkeit zur Führung: Kuhn legte ab für Vegelin, dessen Schuss aber noch zur Ecke abgefälscht wurde. Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch; doch beide Team ließen beim letzten Pass die nötige Präzision vermissen.

TSG muss die letzten Minuten in Unterzahl überstehen

Knifflig wurde es noch einmal in der 88. Minute, als Wöhrle einen Mainzer Konter mit einem Foul an Richter unterband und von Schiedsrichter Christoph Rüber (Vellmar) die gelb-rote Karte sah. In Unterzahl überstand die TSG aber die letzten Minuten.

FSV Mainz II: Rieß; Hartmann, Wilhelm (61. Linsmayer), Van den Berg (61. Müller), Nadjombe, Shabani (82. Seven), Rupil, Kraft, Mata (61. Trapp), Derstroff (27. Richter), Schmidt.

TSG Balingen: Binanzer; Eisele, Schmitz, Vogler, Müller, Kuhn (89. Awortwie-Grant), Vochatzer, Wöhrle, Almeida-Morais (83. Seeger), Meiser, Vegelin (83. Ferdinand).

Tore: 1:0 Schmidt (61.), 1:1 Meiser (72.).

Schiedsrichter: Christoph Rübe (Vellmar).

Zuschauer: 300.