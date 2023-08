Balingens Cheftrainer Martin Braun hatte im dritten Spiel binnen acht Tagen wie angekündigt in seiner Anfangself gegenüber dem 1:1 beim FSV Mainz II rotiert. Für den gesperrten Tim Wöhrle, Adrian Müller, Jonas Meiser und Pedro Almeida-Morais rückten Lukas Ramser, Kaan Akkaya, Nyamekye Awortwie-Grant, Henry Seeger und Jan Ferdinand in die Startaufstellung.

Frankfurt erwischt Traumstart

Die Gäste erwischten nach einer anfänglichen gegenseitigen Abtastphase den besseren Start: Ein langer Ball landete auf der linken Seite bei Oluwabori Falaye, der sich im Laufduelle gegen TSG-Kapitän Matthias Schmitz durchsetzte und den Ball ins linke untere Eck zum 0:1 donnerte. Die TSG hatte das Gegentor noch nicht richtig verdaut, da klingelte es schon wieder: diesmal kamen die Hessen über die rechte Seite: Ahmed Azaouagh passte in den Strafraum zu Jihad Boutakhrit, der aus elf Metern freistehend keine Mühe hatte, Binanzer zum 0:2 (11.) zu überwinden.

Balingen versucht ins Spiel zurück zu finden

Balingen versuchte nach dem Doppelschlag zurück ins Spiel zu finden, tat sich aber schwer, gute Chancen heraus zu spielen. Vielmehr kamen die Gäste immer wieder zu gefährlichen Kontersituationen wie der 20. Minute, als Schmitz den Schuss von Ünlücifci im letzten Moment blockte. Da kam bei den hochsommerlichen Temperaturen die erste Trinkpause gerade recht; Trainer Braun konnte sein Team noch einmal neu justieren. Mit Erfolg; Leander Vochatzer erkämpfte im Mittelfeld den Ball und spielte auf die rechte Seite zu Moritz Kuhn, dessen Schuss haarscharf am kurzen Pfosten vorbei strich (24.). In der Folge waren die Gastgeber besser im Spiel; nach einem Foul an Lukas Ramser gab es Freistoß an der rechten Strafraumgrenze, aber Kuhn drosch den Ball in die Mauer. Wenig später bediente Vochatzer auf der linken Seite Jan Ferdinand, der es mit einem Schlenzer aus spitzem Winkel probierte, der aber vorbei strich (34.).

FSV bleibt bei seinen Vorstößen brandgefährlich

Die Gäste blieben aber weiter gefährlich; nach einem Balinger Ballverlust zog der eingewechselte Aziz aus 16 Metern ab, verfehlte jedoch das Ziel. Frankfurt wirkte in den ersten 45 Minuten spritziger und handlungsschneller. Der FSV kam nach Abspielfehlern der Hausherren immer wieder in gefährliche Abschlusssituationen: So klärte Sascha Eisele in höchster Not gegen Boutakhrit (39.), eine Flanke von Falaye von links rutschte an Vogler und auch Azaouagh vorbei (42.) und bei einem Schuss von Bouhaddouz klärte Vogler im letzten Moment (45.). So ging es mit einer verdienten 2:0-Führung des FSV Frankfurt in die Halbzeitpause.

TSG gelingt der frühe Anschlusstreffer in Halbzeit zwei

Nach der Pause wechselte TSG-Trainer Braun gleich dreimal aus und verstärkte seine Offensive: Lukas Foelsch, Jonas Meiser und Almeida-Morais kamen für Vochatzer, Awortwie-Grant und Akkaya. Dies zeigte Wirkung: Meiser zog aus 20 Metern ab; FSV-Keeper Justin Ospelt klärte zur Ecke, die zunächst geklärt wurde. Aber die TSG blieb dran, und nach einem erneuten Eckstoß war TSG-Kapitän Schmitz, der den Ball zum 1:2-Anschlusstreffer (49.) über die Linie drückte. Der Anschlusstreffer beflügelte die Gastgeber, die nun am Drücker blieben.

Doppelchance für Ferdinand und Vegelin

Und wie: 60 Minuten waren gespielt, als Almeida-Morais von rechts flankte, Ferdinand den Ball direkt nahm und an den Pfosten donnerte, der Ball landete bei Vegelin, dessen Schuss abgefälscht an der Latte landete. Frankfurt klärte und leitete den Konter ein über Boutakhrit, der den heraus geeilten Binanzer schon umspielt hatte; doch Vogler klärte im letzten Augenblick.

Frankfurt macht das 1:3

Doch wenig später hatten die Gäste Grund zum Jubeln; nach einer Flanke von der rechten Seite schraubte sich Tim Weißmann im Balinger Strafraum hoch und köpfte zum 1:3 (68.) ein. Ein Nackenschlag für die Eyachstädter bei ihrer Aufholjagd. Aber die TSG steckte nicht auf und spielte weiter nach vorne. Nach einem Freistoß von Almeida-Morais kam Schmitz am zweiten Pfosten zum Abschluss, scheiterte aber am stark reagierenden Ospelt, und der Nachschuss von Seeger wurde geblockt (72.). Wenig später probierte es Meiser aus spitzem Winkel, der Ball strich haarscharf vorbei.

Kuhns Knaller bringt den 2:3-Anschlusstreffer

Im nächsten Anlauf klappte es: der eingewechselte Adrian Müller bediente Kuhn der aus 25 Metern abzog und das Leder zum 2:3 (78.) in den Winkel donnerte. Auch Frankfurt kam zu guten Chancen, um die Partie endgültig zu entscheiden: Ein Schuss von Ünlücifci wurde noch abgefälscht (83.), kurz darauf scheiterte Del Vecchio an Binanzer (85.). Balingen versuchte in den Schlussminuten und der fünfminütigen Nachspielzeit noch einmal alles: Vegelins Abschluss wurde im Strafraum geblockt, der Nachschuss von Ferdinand abgefälscht (90.+2). Die letzte Minute der Nachspielzeit war schon angebrochen, als Müller den Ball in den Strafraum chippte, Keeper Ospelt am Ball vorbei sprang und Vegelin zum Abschluss kam; das Leder aber über die Latte donnerte. So blieb es bei der bitteren 2:3-Niederlage.

TSG Balingen: Binanzer; Eisele, Vogler, Schmitz, Akkaya (46. Meiser), Awortwie-Grant (46. Almeida-Morais/77. Müller), Ramser (59. Vegelin), Vochatzer (46. Foelsch), Kuhn, Seeger, Ferdinand. FSV Frankfurt: Ospelt; Weißmann, Azaouagh (61. Costa), Ünlücifci, Boutakhrit, Oubella (61. Matuwila), Hildmann (61. Schlax), Falaye (81. Del Vecchio), Emmerling, Awassi Hermes (21. Bouhaddouz).

Tore: 0:1 Falaye (9.), 0:2 Boutakhrit, 1:2 Schmitz (49.), 1:3 Weißmann (68.), 2:3 Kuhn (78.) .

Schiedsrichter: Philipp Hofheinz (Niefern).

Zuschauer: 668.