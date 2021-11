7 Der VfB Stuttgart II gewinnt sein Heimspiel gegen Rot-Weiß Koblenz mit 2:0. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Der VfB Stuttgart II kann doch noch gewinnen: Beim 2:0-Sieg gegen Rot-Weiß Koblenz zeigte die Fahrenhorst-Elf zumindest über 45 Minuten eine gute Leistung.















Stuttgart - Zum Rückrunden-Auftakt in der Regionalliga Südwest hat der VfB II am Samstag den Tabellennachbarn Rot-Weiß Koblenz empfangen. Das Spiel hatte einen richtungsweisenden Charakter, da die Mannschaft von Frank Fahrenhorst zuvor neun Spiele sieglos geblieben war.

Die Hausherren starteten gut in die Partie, unterstützt von den drei Profis Lilian Egloff, Wahid Faghir und Philipp Klement, der zum besten Mann auf dem Feld avancierte. „Philipp kam proaktiv auf uns zu, wollte unbedingt Spielpraxis. Ich habe im Vorfeld zu ihm gesagt, dass ich erwarte, dass er vorangeht. Das hat er in beeindruckender Manier getan“, sagte Fahrenhorst. Klement traf bereits nach 160 Sekunden selbst und zog im Nachgang das Stuttgarter Spiel auf.

Kampfgeist lässt in der zweiten Halbzeit nach

Die U21 ließ sich auch von einer zehnminütigen Spielunterbrechung während eines Schneegraupelschauers nicht beirren. Das Team legte kurz darauf durch Faghir das 2:0 nach. Nach der Halbzeitpause ließen die Stuttgarter gegen die kämpferischen Gäste allerdings Zug und Durchschlagskraft vermissen. „Da hat man gesehen, dass neun sieglose Spiele natürlich was mit der Birne machen. Aber die Jungs haben sich gut durchgebissen“, sagte Fahrenhorst, der „einen verdienten Sieg“ seiner Mannschaft sah.

In der Tabelle springt der VfB II durch den Erfolg auf den zehnten Rang. Am kommenden Freitagabend steht für die Mannschaft das Auswärtsspiel in Hoffenheim an.