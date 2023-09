1 Ibrahima As Diakite sorgte für viel Wirbel im Angriff des VfR Aalen. Den entscheidenden Treffer zum Sieg gegen die TSG Balingen gelang aber Foto: Eibner-Pressefoto/Roger Buerke/Eibner-Pressefoto/Thomas Schips

Nach acht Siegen in Folge gegen den VfR Aalen mussten die Fußballer der TSG Balingen in der Regionalliga Südwest am Freitag erstmals gegen die Kicker von der Ostalb als Verlierer vom Platz gehen. Besonders bitter war die Tatsache, dass der 1:0-Siegtreffer der Gastgeber mit der letzten Aktion des Abends zustande kam: Die vierte Minute der Nachspielzeit war schon angebrochen, als der VfR noch einen Freistoß zugesprochen bekam: Der Ball segelte in den Balinger Strafraum, wo Aalens Lasse Jürgens zum 1:0 einköpfte und TSG-Torhüter Marcel Binanzer keine Chance ließ.