Regionalliga Südwest – Bundesliga-Reserven: Kritik – Kickers Offenbach und DFB haben unterschiedene Vorstellungen

1 400 Fans der Kickers Offenbach unterstützten ihr Team in Villingen. Spitzenreiter Hoffenheim II lockt dagegen nur gut 200 Zuschauer zu seinen Heimspielen an. Foto: Marc Eich

Beliebt sind sie nicht wirklich, teilweise nicht einmal bei den eigenen Fans. Doch sportlich und finanziell mischen die Bundesliga-Reserven oft die Ligen auf. So ist es auch in der Regionalliga Südwest. Die Villinger Kontrahenten Kickers Offenbach und FSV Frankfurt ärgern sich.









REGIONALLIGA: „Alles andere als der Hoffenheimer Aufstieg wäre für mich eine Überraschung. Die TSG ist definitiv die beste Mannschaft, die ich dieses Jahr in der Regionalliga gesehen habe. Vor allem, wenn man bedenkt, dass sie über 30 Spieler eingesetzt haben und überhaupt kein Bruch oder Qualitätsverlust in ihrem Spiel zu erkennen ist“, sagte vor wenigen Tagen Matthias Born in einem Kicker-Interview.