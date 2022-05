1 Über eine starke Saison und einen einstelligen Tabellenplatz in der Regionalliga Südwest dürfen sich die Spieler der TSG Balingen freuen. Foto: Eibner

Trotz einer 2:3-Abschlussniederlage beim FSV Mainz II am Freitagabend hatten die Fußballer der TSG Balingen am Ende doch Grund zum Jubeln: Denn mit Rang acht feierten sie ihre beste Platzierung, seit sie in der Regionalliga Südwest spielen.















Denn der Dank der Ergebnisse der Konkurrenz am Samstag blieben die Eyachstädter auf einem einstelligen Tabellenplatz und fügten so ihrer Vereinsgeschichte ein weiteres erfolgreiches Kapitel hinzu. So durften Balingens Cheftrainer Martin Braun und seine Mannschaft am Ende mehr als zufrieden sein.

Der Balinger Übungsleiter hatte am Freitagabend ein "sehr gutes Regionalligaspiel" gesehen, in dem die Hausherren durch Treffer von Matondo-Merveille Papela (18.) und Ben Bobzien (21.) in Führung gingen. Jonas Meiser verkürzte noch vor der Halbzeit auf 1:1 (41.). Und in Durchgang besorgte Jan Ferdinand gar den 2:2-Ausgleich (60.), ehe den Gastgebern, wiederum durch Bobzien, noch der 3:2-Siegtreffer (73.) gelang,

"Mainz ist eine sehr gute und dynamische Mannschaft mit extrem schnellen Außenspielern, die sehr gut im Eins gegen Eins sind", blickt Braun zurück, der es gut fand, "dass wir nach dem Rückstand zurück ins Spiel gekommen sind und wir fußballerisch viele gute Aktionen hatten. Nach dem 2:2 hatten wir die große Chance zum 3:2. Wenn Jan Ferdinand den macht, hätten wir sicher gute Chancen gehabt, etwas mitzunehmen."

Doch so blieb es am Ende beim knappen Mainzer Sieg, der aber dennoch nicht für schlechte Laune sorgte. Balingen Torhüter Julian Hauser war voll des Lobes. "Es war ein ordentliches Spiel von uns. Seit 13 Jahren bin ich in Balingen und ich habe uns spielerisch noch nie so gut gesehen. Wir waren spielerisch auf Augenhöhe mit Mainz, für mich eine der stärksten Mannschaften der Liga, und wir haben echt gut mitgehalten. Man hat keinen großen Unterschied gesehen, was für mich spricht, dass wir auf einem echt guten Niveau sind. Wir haben uns als Mannschaft weiterentwickelt und sind spielerisch auf einem guten Weg", bilanziert der 32-Jährige. "Der achte Platz ist natürlich super, aber wenn wir uns in der Liga halten können und mit Mannschaften wie Mainz und Elversberg mithalten können, ist das für uns top. Wenn wir die Klasse halten, ist das für uns wie eine Meisterschaft."

"Wenn wir unsere Chancen besser ausspielen oder eiskalter sind, haben wir Chancen auf drei Punkte oder mindestens auf ein Unentschieden", resümierte der Torschütze zum 1:2, Jonas Meiser. "Es war ein Spiel, in dem es nicht mehr um das ganz Große ging. Trotzdem haben wir uns reingehauen." Der 23-Jährige, der in der Winterpause von der SG Sonnenhof Großaspach gekommen war, hat bereits die "TSG-DNA" im Blut. "Wir sind stolz auf die Leistung der Mannschaft und stolz auf das, was wir aus unseren Möglichkeiten machen. Die Rückrunde ist überraschend gut gewesen – sowohl spielerisch als auch die Mentalität, die wir auf dem Platz ausstrahlen. Wir haben so eine geschlossene Mannschaft, sowohl in der Kabine als auch auf dem Platz. Ich fühle mich extrem wohl bei der TSG und habe Vertrag bis nächsten Sommer. Ich kann aber noch nicht sagen, wo es endgültig weitergeht. Stand jetzt gehe ich davon aus, auch nächstes Jahr dabei zu sein."

Den Saisonabschluss machten die Eyachstädter am Freitag in Mainz, wo sie übernachteten. "Es tut gut, noch einmal etwas hier zusammen zu unternehmen und einen schönen Abend zu haben", fand Meiser. "Ich finde es gut, dass die Jungs hier übernachten und weggehen wollen. Das zeigt, dass sie gemeinsam was erleben wollen. Das hilft uns auf dem Platz", gönnte Trainer Braun seinen Jungs die Übernachtung, die vom Verein finanziert wurde, während er die Heimreise antrat.