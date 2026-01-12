Regionalliga Südwest: Balinger Auftakt an einem ungewohnten Ort

Aufgrund der eisigen Bedingungen ist die TSG Balingen für ihre erste Trainingseinheit nach Derendingen ausgewichen. Im Hintergrund laufen Personalgespräche.
Schnee und Eis sind zurück auf der Schwäbischen Alb. Die Verantwortlichen der TSG Balingen aber haben vorgesorgt – und das erste Training der Wintervorbereitung nach Derendingen verlegt. Auf dem dortigen Kunstrasen also hat Trainer Murat Isik seine Regionalliga-Fußballer am Montagabend zur Auftakteinheit empfangen. Und dort soll auch die zweite Einheit am Dienstag stattfinden, ehe die Rückkehr in heimische Gefilde für Donnerstag geplant ist, wie Jonathan Annel berichtete. Man sei den Verantwortlichen des TV Derendingen dankbar dafür, auf deren Flächen auszuweichen zu dürfen, erklärte der Balinger Manager.