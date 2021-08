1 Mit einigen starken Paraden hatte Keeper Marcel Binanzer großen Anteil am Balinger Punktgewinn in Mainz. Foto: Eibner

Zum Auftakt gibt’s den ersten Punkt: Mit einem 0:0 beim TSV Schott Mainz sind die Fußballer der TSG Balingen in die neue Saison in der Regionalliga Südwest gestartet.

Diese eine Szene hätte den Dreier bringen können. Der TSV Schott Mainz ist, weil in diesen Spielminuten oft am Ball und auf das 1:0 aus, aufgerückt. Die TSG Balingen spielte sich durch, Simon Klostermann wurde halblinks steil geschickt, fand sich im direkten Duell mit Jonas Weyand wieder – und scheiterte am Keeper der Platzherren (85.). Es war die dickste Chance der Gäste, ein Spiel zu gewinnen, das der spielende Balinger Co-Trainer Lukas Foelsch einige Minuten später als "0:0 der besseren Sorte" bezeichnen sollte.

Regionalliga, erster Spieltag, da muss man sich finden. Und das unter erschwerten Bedingungen, denn das Granulat im Mainzer Kunstrasen kurbelte die ohnehin schon gut 30 Grad noch einmal nach Schätzung der Spieler um bestimmt zehn Grad nach oben, zumindest gefühlt. "Sauanstrengend", fand beispielsweise Schott-Stürmer Nils Lihsek die 90 Minuten plus zwei Trinkpausen und sprach damit erkennbar allen anderen aus der Seele.

Gemessen an diesen Bedingungen, war es ein belebtes, sehenswertes Spiel. Balingen kam jeweils deutlich besser in die beiden Halbzeiten, der TSV Schott machte hinten raus Druck. "In der ersten Halbzeit hatte Mainz die besseren Chancen, wir haben mit den vielen Gesprächen selbst Unruhe reingebracht", blickt Foelsch auf die ein oder andere Diskussion mit dem eigentlich souveränen Unparteiischen Fabian Knoll.

"Am Ende ging es hoch und runter"

Die hätte Tobias Dierberger nach Steilpass aber nicht hindern müssen, mit locker fünf Metern Vorsprung seinem Gegenspieler wegzulaufen. Die Ballannahme verhinderte womöglich die frühe Führung (23.). Gefährlich wurden die Eyachstädter, wenn sie ihre Stürmer mit Chipbällen hinter die Abwehrkette einsetzten. Je länger die erste Halbzeit dauerte, desto mehr gab die TSG jedoch das Mittelfeld preis, was dem TSV drei dicke Gelegenheiten bescherte.

Die reihten nach dem Seitenwechsel wiederum die Gäste aneinander, ehe die Mainzer in der Schlussviertelstunde aufdrehten und sechs, sieben Mal brandgefährlich im Strafraum aufkreuzten. Doch die klarste aller Möglichkeiten ließ Simon Klostermann aus. Nun wollten beide Teams den Dreier: Sebastian Schmitts Ecke klatschte ans Balinger Gebälk (88.), auf der Gegenseite war für Lukas Ramser der Winkel zu spitz (90.+3). Abpfiff, torloses Remis.

"Am Ende ging es hoch und runter", schnaufte Foelsch nach der Partie durch, "das war sicher auch dem Wetter geschuldet. Beide Mannschaften haben versucht auf Sieg zu spielen. Wir können mit dem Punkt gut leben."

Den sicherte in letzter Konsequenz Balingens Keeper Marcel Binanzer, der auf dem Posten war, als Lihsek sich einen missglückten Querpass schnappte und, noch leicht geblockt, direkt abzog (45.), und als der Stürmer vor dem Strafraum in Szene gesetzt völlig freie Schussbahn und zudem viel Zeit hatte (76.). Bei Schmitts Latten-Ecke hatte Binanzer auch noch seine Finger mit im Spiel.

So konnte Foelsch nach dem Spiel entspannt mit Gegenspieler Dominik Ahlbach plaudern. Die beiden kannten sich vorher gar nicht. "Ich finde die Einstellung bei den Spielern in Mainz ähnlich wie bei uns, sie haben einen Riesen-Spaß am Kicken, wollen einfach spielen", sagt der 33-Jährige, "das mag ich an dieser Mannschaft, das liegt mir mehr als die Vollprofis."