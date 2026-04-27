Regionalliga Südwest: Adrian Müllers doppelte Mission

Die TSG Balingen hat sich ein 2:2 in Kassel erkämpft. Am Abstieg ändert das Remis nichts mehr. Derweil will ein künftiger Balinger ins Finale des WFV-Pokals einziehen.
Bei Hessen Kassel lag die TSG Balingen zwei Mal in Führung und kassierte den Ausgleich in der Nachspielzeit. Dennoch dürften die Fußballer von Trainer Murat Isik mit dem Punkt leben können. Denn die Gastgeber hatten Chancen für zwei Spiele, scheiterten aber meist am überragenden TSG-Keeper Louis Potye. Nach dem 2:2 vom Samstag sind die Schwaben hinter Schott Mainz auf den 17. Regionalliga-Platz zurückgefallen. Dieser vorletzte ist ein regulärer Abstiegsplatz. Der Fall in die Oberliga steht aber ohnehin fest, auch rechnerisch. Dies, weil aus der 3. Liga mindestens ein Verein runterkommen wird und die Regionalliga-Südweststaffel damit einen weiteren Absteiger erhält.