Regionalliga Südwest: Adrian Müllers doppelte Mission

Bei Hessen Kassel lag die TSG Balingen zwei Mal in Führung und kassierte den Ausgleich in der Nachspielzeit. Dennoch dürften die Fußballer von Trainer Murat Isik mit dem Punkt leben können. Denn die Gastgeber hatten Chancen für zwei Spiele, scheiterten aber meist am überragenden TSG-Keeper Louis Potye. Nach dem 2:2 vom Samstag sind die Schwaben hinter Schott Mainz auf den 17. Regionalliga-Platz zurückgefallen. Dieser vorletzte ist ein regulärer Abstiegsplatz. Der Fall in die Oberliga steht aber ohnehin fest, auch rechnerisch. Dies, weil aus der 3. Liga mindestens ein Verein runterkommen wird und die Regionalliga-Südweststaffel damit einen weiteren Absteiger erhält.

Unterschiedliche Zeichen Während bei der TSG die Zeichen also auf Abstieg in die Oberliga stehen, kämpfen im benachbarten Sulz am Neckar etliche Ex-Balinger um den Aufstieg in ebendiese. Nach dem verlorenen Topspiel des FC Holzhausen am Freitag gegen Primus Young Boys Reutlingen (2:3) dürfte der Klub aus dem Sulzer Teilort ziemlich sicher auf Verbandsligaplatz zwei einlaufen. Und der würde die Holzhausener zur Teilnahme an der Aufstiegsqualifikation berechtigen. Anders gesagt: In der kommenden Oberliga-Saison könnte es zu Lokalderbys zwischen Balingen und dem FCH kommen, der längst so etwas wie das informelle Auffangbecken für frühere TSG-Spieler geworden ist.

Zwischen den Stühlen

Ein Noch-Holzhausener dürfte in diesem Fall zwischen den Stühlen stehen: Adrian Müller. Der 30-Jährige verließ die TSG in der Winterpause der vergangenen Saison in Richtung des FCH. Zur kommenden Runde wird Müller nach Balingen zurückkehren. Unter Isik, der die TSG verlassen wird (Ziel unbekannt; auf ihn folgt Michael Schilling), hatte Müller einen schweren Stand – daher der Abschied nach Sulz. TSG-Manager Jonathan Annel habe ihn frühzeitig „über die bevorstehenden personellen Veränderungen informiert“, berichtet Müller, der aus Balingen stammt und 2012 aus der Reutlinger in die Jugend der TSG gewechselt war. „Die TSG und ihr familiäres Umfeld sind mir ans Herz gewachsen, sodass ich mich über die Anfrage sehr gefreut habe“, so der Abwehrspieler über die Rückkehr zu seinem Heimatklub. Das aufgezeigte Konzept, auf eine noch jüngere Mannschaft und auch wieder vermehrt auf den eigenen Nachwuchs zu setzen, zusammen mit den „sehr guten Verbindungen“ zu den Spielern, dem „sportlichen Anreiz“ sowie die „unmittelbare Nähe zu Arbeitsplatz und Wohnort“ hätten am Ende den Ausschlag gegeben. „Ich denke, wieder etwas mehr auf TSG-DNA zu setzen, steht dem Verein gut zu Gesicht“, meint Müller. „Der Zusammenhalt und die Identifikation mit dem Verein waren immer Merkmale, die uns in meiner Balinger Zeit ausgezeichnet und erfolgreich machten.“

Bei aller Vorfreude auf seine zweite TSG-Episode sei ihm die Entscheidung, den FCH zu verlassen, nicht leicht gefallen, „da ich in Holzhausen super aufgenommen wurde und Freundschaften bestehen“, sagt Müller. Auch mit den Verantwortlichen um den Ex-Balinger Daniel Seemann (Spielertrainer) und den ehemaligen TSG-Co Rainer Huss (Sportlicher Leiter) arbeite er gerne zusammen. „Die Zeit in Holzhausen war super, ist aber noch nicht zu Ende. Wir haben ein großes Ziel und das ist der Aufstieg“, erklärt der Außenverteidiger. „Ich würde mich freuen, wenn ich nächste Saison mit der TSG nach Holzhausen zurückkehren kann.“

Noch eine Mission wartet

Und noch eine Mission hat der FCH vor Augen: den WFV-Pokal. Da stehen Müller und Co. im Halbfinale und treffen am Mittwoch (17.30 Uhr) auf Balingens Noch-Ligarivalen Stuttgarter Kickers, der am Wochenende ausgerechnet bei Schott Mainz patzte (1:3) und daraufhin Coach Marco Wildersinn rausgeworfen hat. Dessen Abschied zum Saisonende war schon klar gewesen (Holger Bachthaler kommt aus Illertissen), nun zogen die Kickers noch früher die Reißleine. Mit Kerem Arslan übernimmt vorerst ein Ex-Balinger, Isiks früherer Co nämlich.

Der Gewinner des Halbfinals zwischen Holzhausen und Stuttgart wird im Verbandspokal-Endspiel auf Titelverteidiger Sonnenhof Großaspach treffen (23. Mai, Gazi-Stadion der Kickers). Der wiederum machte am Wochenende sein Regionalliga-Meisterstück fertig und schickt sich an, den direkten Durchmasch von der Ober- in die 3. Liga unter Dach und Fach zu bringen. Nach dem 2:0 beim Bahlinger SC, der kommende Gast der TSG (Samstag, 14 Uhr), weisen die Aspacher drei Spiele vor Schluss neun Punkte und das um 18 Treffer bessere Torverhältnis gegenüber Verfolger SGV Freiberg auf und sind damit faktisch durch.

Mindestens die Titelverteidigung im Pokal will Müller den Aspachern vermiesen. Oder wie er es ausdrückt: „Wir wollen die nächsten großen Gegner ärgern.“ Adrian Müller jedenfalls weiß, wie man den Pokal gewinnt: In der Saison 2022/23 holte er die Trophäe erstmals nach Balingen. Der Gegner damals: eben die Stuttgarter Kickers. Das Problem nur: Müller ist angeschlagen, kuriert eine operierte Handgelenksfraktur aus. Er fällt also noch aus, zumindest fürs Halbfinale.