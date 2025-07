Am Samstag, 2. August kommt es direkt zum Aufeinandertreffen der beiden Liganeulinge, die sich ja noch Ende Mai im WFV-Pokalfinale gegenüberstanden.

Balingens Trainer Murat Isik freut sich auf ein interessantes Spiel, von einem „Angstgegner“ will er aber nicht reden. Auf die Frage, ob es ein Vorteil sei, dass man den Gegner aus der Vorsaison gut kenne, sagt er. „Andersherum aber auch. Für uns ist es wichtig, dass wir eine gute Vorbereitung haben und zum Auftakt alle Mann an Bord sind.“

Eine „Mega-Herausforderung“

Fakt ist, dass jede Regionalliga-Partie für die Kicker von der Eyach eine „Mega-Herausforderung“ wird. So wird es auch im ersten Heimspiel in der Bizerba Arena am Samstag, 9. August gegen den TSV Steinbach Haiger in die Vollen gehen. Einen besonderen Wunsch äußert Murat Isik: „Es wäre einfach schön, wenn wir in jedem Heimspiel vierstellig wären, was die Zuschauerzahl betrifft.“

Rückkehr in die Regionalliga

Für den Balinger Übungsleiter ist es übrigens die Rückkehr in die Regionalliga Südwest. 14 Spiele hatte er ja nach seiner Amtsübernahme im Januar 2024 noch in der vierthöchsten Liga gecoacht. Jetzt sei es aber etwas anderes. „Damals hatten wir 13 Punkte Rückstand. Jetzt sind wir 18 Monate zusammen, jetzt ist es meine Mannschaft und klar wird Steinbach das erste Brett.“

Vorfreude auf die Topteams

Weitere Herausforderungen werden folgen. So freut sich Murat Isik schon auf die Spiele in Offenbach, Homburg oder Frankfurt. Doch zunächst geht es für die TSG Balingen am dritten Spieltag Samstag, 16. August auswärts zur SG Barockstadt Fulda-Lehnerz.

Start mit englischen Wochen

Am Samstag, 23. August gastiert mit dem FC Homburg ein weitere Topteam in der Bizerba Arena. Tickets für die Heimspiele gibt es übrigens im Moment noch nicht. Die TSG Balingen informiert, wann der Vorverkauf startet. Zum Abschluss im August reist die TSG am Samstag, 30. August zum SGV Freiberg. „Wir starten durch die Spiele im WFV-Pokal mit englischen Wochen. Das sehe ich als kein großes Problem, das war im vergangenen Jahr genauso“, weiß Isik. Viele Pausen wird es aber nicht geben. „Es wird eine sehr, sehr attraktive und interessante Saison werden“, freut sich Isik.

Ob die TSG Balingen eine gute Rolle spielen kann, wird sich zeigen. Im Moment freuen sich Fans, wie Spieler auf hochklassige Gegner. So kommen am 13. Spieltag die Stuttgarter Kickers nach Balingen. Den 18. Oktober sollte man sich also schon mal vormerken. Zuvor am September müssen die Kicker von der Eyach beim SV Sandhausen ran.