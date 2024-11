Regionalliga: So möchte Eduard Heckmann mit dem FC 08 Villingen die Liga halten

So möchte Eduard Heckmann mit dem FC 08 Villingen die Liga halten

1 Eduard Heckman, hier noch im Trikot des VfR Aalens, wird die Linksverteidigerposition der Villinger verstärken. Foto: Silas Schuelle

Eduard Heckmann wechselt zum FC 08 Villingen und bringt Erfahrungen aus der Regionalliga mit. Nach Stationen bei den Stuttgarter Kickers, dem VfR Aalen und Bayreuth möchte er nun mit den Villingern den Klassenerhalt sichern.









Der FC 08 Villingen hat sich mit Eduard Heckmann auf der linken Außenverteidigerposition verstärkt. Der FC feierte am Ende der vergangenen Saison den Aufstieg in die Regionalliga. Der 22-jährige gebürtige Horber wechselt ablösefrei zum Regionalligisten. Heckmann begann seine Karriere in der Jugend der SG Empfingen. Danach wechselte er zu den Stuttgarter Kickers, wo er von der U14 bis zur U19 spielte. „Es war eine sehr schöne Zeit mit vielen guten Erinnerungen.