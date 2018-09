Regionalliga Liveticker: TSG Balingen gegen TSV Steinbach Haiger

Auch wenn die Gäste aus Mittelhessen zuletzt zwei Niederlagen hinnehmen mussten ist sich der Balinger Cheftrainer der Schwere der Aufgabe durchaus bewusst.

Personell muss der Balinger Cheftrainer allerdings Veränderungen im Vergleich zur Vorwoche beim 1:1 in Stadtallendorf hinnehmen. Denn mit Kapitän Manuel Pflumm, der seine fünfte gelbe Karte gesehen hat, und dem Spanier Pablo Gil, der in Stadtallendorf per gelb-roter Karte frühzeitig zum Duschen musste, fehlen ihm zwei Stammkräfte im Defensivbereich.

Das Spiel in der Bizerba-Arena wird um 14 Uhr angepfiffen. Wir sind wieder für euch am Ball.