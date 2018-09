Regionalliga Liveticker: TSG Balingen gegen 1. FC Saarbrücken

Das ist so, weil die Begegnung - zu der viele Fans erwartet werden - als Hochsicherheitsspiel eingestuft wurde. Das "Ausweichstadion" in Reutlingen bietet die Rahmenbedingungen für diese außergewöhnliche Herausforderung.

Denn der 1. FC Saarbrücken ist wohl der klangvollste Name, dem die TSG Balingen je in einem Punktspiel gegenüberstand. Die Blau-Schwarzen waren 1963 eines der 16 Gründungsmitglieder der Fußball-Bundesliga. Und auch in der Regionalliga zählt für Saarbrücken nur der Aufstieg in die Dritte Liga. Mit zehn Punkten aus sechs Spielen liegt die Mannschaft des ehemaligen Kölner Bundesligaprofis Dirk Lottner allerdings "nur" auf Tabellenplatz sechs.

Die TSG Balingen rangiert mit acht Punkten aus sechs Spielen in gar nicht so weiter Entfernung. Die Volkwein-Elf hat zuletzt beim SC Freiburg II nicht punkten können, doch ist der tolle 2:1-Sieg gegen den FSV Frankfurt noch in bester Erinnerung. "Alles ist möglich", lautet die Devise der TSG.