Obwohl in den ersten 45 Minuten keine Tore fielen, erlebten die Zuschauer in der Balinger Bizerba-Arena eine unterhaltsame erste Halbzeit. Balingens Cheftrainer Martin Braun, der seine Startelf auf zwei Positionen verändert hatte – für Kaan Akkaya und den verletzten Walter Vegelin spielten Tim Wöhrle und Henry Seeger – hatte sein Team gut auf den Tabellenführer eingestellt. Die Eyachstädter agierten in der Defensive wesentlicher konzentrierter und konsequenter als in den Spielen gegen Frankfurt und in Steinbach und machten geschickt die Räume eng, so dass der VfB selten Anspielstationen fand.

Balingen macht die Räume und lässt dem VfB keine Anspielstationen

Die Kicker mit dem roten Brustring versuchten, hoch zu pressen, um die TSG zu Ballverlusten oder langen Bällen zu zwingen. Aber Balingen fand immer wieder spielerische Lösungen auf dem Weg nach vorne. So kamen die Hausherren immer wieder zu guten Vorstößen; es fehlte allerdings an der Präzision beim letzten Pass, oder der VfB-Defensive zeigte sich aufmerksam.

Münst setzt ersten Stuttgarter Warnschuss an die Unterkante der Latte

Auf der Gegenseite traf Matthis Hoppe aus spitzem Winkel das Außennetz (12.). Und in der 23. Minute hatte die TSG Glück, als Leonard Münst aus 16 Metern abzog und den Ball an die Unterkante der Latte donnerte, von wo der Ball ins Feld zurück sprang und von Schmitz geklärt wurde. Knifflige Szenen hatte auch Schiedsrichterin Fabienne Michel (Gau-Odernheim) zu bewältigen: nach einem Preßschlag landete der Ball bei Kuhn, der im Strafraum von Reichardt abgeräumt wurde; aber die Schiedsrichterin wertete dies als faires Tackling. So ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel klingelt wieder zweimal das Aluminium

Nach dem Seitenwecchsel ging es gleich munter weiter: In der 52. Minute hielt wieder Münst aus der Distanz drauf, diesmal landete der Ball am Pfosten! Zwei Minuten später köpfte Tim Wöhrle nach einer Ecke an die Latte – das dritte Mal Aluminium! Danach war wieder der VfB dran: Zweimal war TSG-Torhüter Marcel Binanzer gegen Jannis Boziaris und Jordan Meyer zur Stelle.

VfB-Trainer Fiedler wechselt den Sieg ein

Dann brachte VfB-Trainer Markus Fiedler nach und nach frische Kräfte und schöpfte sein Wechselkontingent aus. Dies sollte sich auszahlen. Stuttgart entwickelte in der Schlussphase immer mehr Druck, und nach 83 Minuten war es soweit: Münst spielte den Ball nach rechts zum eingewechselten Babis Drakas, und der flankte in den Strafraum, wo der ebenfalls eingewechselte Luan Simnica am höchsten stieg und zum 0:1 ins lange Eck einköpfte. Und wenig später, als die TSG nach vorne öffnete und hinten aufrückte, schlug der Tabellenführer noch einmal zu: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld passte der ebenfalls eingewechselte Raul Paula in die Mitte zu Dejan Galjen, der das 0:2 besorgte.

Dierbergers Anschlusstreffer reicht nicht

Balingen hatte aber noch eine Antwort parat durch zwei Einwechselspieler: Kaan Akkaya spielte nach rechts zu Tobias Dierberger, der mit einem Schuss in die lange Ecke zum 1:2 verkürzte (90.+1). Doch zu mehr reichte es nicht, danach war Schluss.

TS G Balingen: Binanzer; Eisele, Schmitz, Vogler, Müller (84. Dierberger); Kuhn, Vochatzer (65. Akkaya), Wöhrle, Ramser, Ferdinand, Seeger.

VfB Stuttgart II : Seimen; Hoppe, Meyer, Cissè (74. Simnica), Münst, Groiß 69 Laupheimer), Nothnagel, Boziaris (60. Paula), Reichardt (60. Chase), Di Benedetto (74. Drakas), Galjen.

Tore: 0:1 Luan Simnica (82.), 0:2 Münst (89.), 1:2 Dierberger (90.+4).

Schiedsrichterin: Fabienne Michel (Gau-Odernheim).

Zuschauer: 1348.