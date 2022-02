1 Marco Gaiser (rechts; hier gegen Nikola Trkulja) erzielte den Ausgleich für die TSG Balingen. Foto: Eibner

Die TSG Balingen hat gegen den FC Gießen einen Sieg verpasst, angesichts des Spielverlaufs muss die TSG mit dem 1:1 (0:1) aber leben.















Zwar waren die Balinger, die mit einem Sieg in Aalen in die Restrunde gestartet waren, vor allem in der ersten Halbzeit offensiv zu harmlos und liefen lange vergebens dem schnellen Rückstand hinterher, doch am Ende hätte es sogar fast noch zu drei Punkten gereicht.

Die erste Halbzeit

Die Gäste zeigten keinen Respekt und hatten schon nach drei Minuten eine Riesenchance, doch Julian Hauser brauchte bei der Aktion von Takero Itoi nicht mehr einzugreifen – Sascha Eisele hatte für seinen Keeper geklärt. Dennoch stand es nach acht Minuten 0:1. Ko Sawada traf aus 16 Metern nach Zuspiel von Dennis Owusu. Die Gäste machten Tempo und brachten die Gastgeber von einer Verlegenheit in die nächste. Ob Itoi oder Donny Bogicevic – Hauser hatte in den ersten 30 Minuten einiges zu tun, während auf der Gegenseite das Wort „Gefahr“ eher Mangelware war. Nach 34 Minuten war fast das 0:2 fällig, wenn nicht Hauser, unterstützt von Jonas Vogler, in höchster Not gerettet hätte.

Tobias Reithmeir sorgte dann für eine Belebung des Balinger Spiels, indem er den in der Winterpause gekommenen Jonas Meiser im Strafraum von den Beinen holte. Bezeichnend: Kaan Akkaya schoss den Strafstoß kurz vor dem Pausenpfiff so schwach, dass Gießen-Keeper Löhe keine Mühe hatte, das 1:1 zu verhindern.

Die zweite Halbzeit

TSG-Trainer Martin Braun musste in der Pause die richtigen Worte gefunden haben, denn nicht nur die Fehlerquote war in den zweiten 45 Minuten geringer, die TSG machte nun Dampf und versuchte, die sich einigelnden Gäste zu knacken. Vor allem über die rechte Seite ergaben sich ein paar gefährliche Szenen. Das war zwar ein Geduldspiel, aber mit zunehmender Spieldauer ergaben sich durchaus Möglichkeiten, auch wenn die TSG-Spitzen lange stumpf blieben oder die Schüsse – wie der von Leander Vochatzer volley nach 65 Minuten – über dem Gehäuse landeten. Die Mühen zahlten sich jedoch aus, als der eingewechselte Marco Gaiser nach einem Eckball von Lukas Ramser per Kopf die Lücke fand und vor 500 Zuschauern nach 76 Minuten zum 1:1 traf. Dass es keine drei Zähler wurden, dafür sorgte ausgerechnet der Pechvogel aus Durchgang 1: Reithmeir vereitelte in der Nachspielzeit das mögliche 2:1 des ebenfalls eingewechselten Tobias Dierberger – er klärte auf der Linie. Wäre es das 2:1 gewesen, hätte TSG-Trainer Braun mit seinen Personalrochaden den Sieg eingewechselt.

Das sagt der Trainer

Martin Braun: „Ich hab gewusst, das Gießen eine gute Mannschaft hat. Gießen war in der ersten Halbzeit viel wacher, aggressiver, zweikampfstärker als wir. Sie haben unsere Schwächen sehr gut ausgenutzt. Die Führung war verdient, Juli hat dann noch zwei-, dreimal sehr gut gehalten. Nach vorne hatte ich schon das Gefühl, dass wir auch zu Chancen kommen, aber hinten waren wir schon sehr anfällig. Die zweite Halbzeit war gut, fand ich, weil wir dann auch versucht haben, uns zu wehren, die Zweikämpfe besser angenommen haben, wacher waren. Wir hatten zwei, drei, vier ordentliche Chancen. Wenn wir ganz viel Glück haben, dann macht der Tobi da kurz vor Schluss das 2:1, aber mit dem Punkt können wir auch sehr gut leben.“

Statistik

TSG Balingen: Julian Hauser; Sascha Eisele, Laurin Curda, Leander Vochatzer, Kaan Akkaya, Jonas Meiser (85. Tobias Dierberger), Lukas Foelsch (52. Marco Gaiser), Lukas Ramser, Jan Ferdinand, Jonas Vogler, Jonas Fritschi.

Tore: 0:1 Ko Sawada (8.), 1:1 Gaiser (76.).

Besonderes Vorkommnis: Frederic Löhe (Gießen) hält Foulelfmeter von Kaan Akkaya (45.).

Schiedsrichter: Luigi Satriano (Zell im Wiesental).

Zuschauer: 500.