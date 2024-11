Regionalliga bis Kreisliga B – die Torjäger: Noah Nocht düpiert die SG Fischbach – SG Riedböhringen/Fützen brilliert

Der 24-Jährige schnürt in der A1 für den SV Obereschach beim 6:2-Sieg in Weiler einen Hattrick innerhalb von 17 Minuten. Ein 6:2-Erfolg gelang auch dem TuS Blumberg gegen den FC Brigachtal in der A2. Ruben Rodriguez-Lopez und Fabian Bodenseh trafen für den TuS doppelt, Marc Albrecht für den FCB.