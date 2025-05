FC 08 Villingen Regionalliga Zehn personelle Fragezeichen und eine Meister-Party (fast) ohne Fans

Zehn personelle Fragezeichen gibt es beim FC 08 in Sachen Verträge. Drei, vier Spieler sollen noch bleiben. Es wird also weitere Abgänge bei den Villingern geben. In Sachen Zukunft von Marcel Yahyaijan gibt es Neuigkeiten.