Regionalliga bis Kreisliga B – die Torjäger: Bodenseh, Kleiser und der FC Pfaffenweiler knipsen ohne Ende

1 Fabian Bodenseh sorgte mit seinem Doppelpack und Last-Minute-Siegtor in Titisee dafür, dass der Tabellendritte TuS Blumberg in der A2 auswärts weiter ungeschlagen bleibt. Foto: Holger Rohde

Der FCP hat bereits 29 Treffer erzielt, ein Landesliga-Bestwert. Beim 7:0-Sieg gegen den FV Möhringen trafen sechs verschiedene Spieler. Raphael Gür eröffnete den Torreigen mit seinen Saisontreffern vier und fünf, FCP-Toptorjäger Jallow Saja baute seine Bilanz auf acht Tore aus.









Link kopiert



In der Kreisliga A2 jubelten derweil die üblichen Verdächtigen: Fabian Bodenseh schoss für den TuS Blumberg zwei Tore beim SV Titisee. Sein Siegtreffer in der Nachspielzeit hält den TuS in Lauerstellung auf die Tabellenspitze (3./14 Punkte). Dennis Kleiser traf im Spitzenspiel gegen den FC Grüningen für seinen FC Brigachtal doppelt und führt die Torschützenliste mit elf Treffern weiterhin an. Wir geben einen Überblick über die Toptorjäger aus der Region.