Regionalität in Schönwald: Naturpark feiert Jubiläum mit Naturmarkt

Die Gemeinde lädt am Sonntag, 1. September, zum Jubiläums-Naturmarkt auf dem Dorfplatz zum Schlemmen und Verweilen ein. Von 11 bis 17 Uhr können Besucher anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Naturparks Südschwarzwald ein vielfältiges Angebot an regionalen Produkten, kulinarischen Genüssen und traditioneller Handwerkskunst genießen, so die Gemeinde in einer Mitteilung.

Im Mittelpunkt stehen an diesem Tag unter anderem duftende Backwaren aller Art, verschiedenste Imkereiprodukte, Holz-, Keramik- und Drechselarbeiten, selbst gemachte Aufstriche und Seifen. In entspannter Atmosphäre informieren die zahlreichen regionalen Erzeuger über ihre Produkte und deren Herstellung.

So erhalten die Besucher Einblicke in wichtige Maßnahmen zum Erhalt unserer Kulturlandschaft im Südschwarzwald. Zusätzlich stellen regionale Handwerksbetriebe bei Vorführungen die traditionelle Kunst des Spinnens und Korbflechtens vor.

Gemeinsames Kochen für die Kinder

„Für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein: süße und herzhafte Crêpes, Würste, Wildspezialitäten, Weine, Spirituosen, Säfte sowie erfrischendes Speiseeis aus der Region warten darauf, probiert zu werden“, berichtet die Gemeinde. Auf dem Naturpark-Markt vertreten ist auch die Naturpark-Kochschule: Sie lädt kleine Feinschmecker und Neugierige zum gemeinsamen Kochen und Entdecken ein.

Sensibilisierung für gesunde Ernährung

Mit einer ausgebildeten Ernährungsberaterin an Bord des mobilen Ernährungsbusses werden regionale und saisonale Leckerbissen zubereitet. Ziel ist die Sensibilisierung und Motivation von Kindern, aber auch Eltern und Interessierten, sich im alltäglichen Leben mit den Themen gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit, Regionalität und Esskultur auseinanderzusetzen.

Zudem wird auch der Naturpark-Kindergarten aus Schönwald vor Ort sein und Spiele für die Kinder anbieten.

Offizielle Eröffnung durch den Bürgermeister

Offiziell eröffnet werde der Markt um 11 Uhr von Bürgermeister Christian Wörpel sowie von Karin Lanzen vom Naturpark Südschwarzwald. Dabei werde auch eine Gratulation an das 25-jährige Bestehen des Naturparks nicht fehlen. Musikalisch sorgen die Alphornbläser Schönwald um 12, 14 und 16 Uhr für eine Untermalung des Marktgeschehens.

Mit dem ÖPNV und mit dem Auto erreichbar

Der Naturpark-Markt sei barrierefrei zugänglich. Auf dem Platz befindet sich auch eine barrierefreie Toilette. Das Gelände befindet sich in der Nähe zur Bushaltestelle „Ortsmitte“ und „Bachwinkel“ und ist mit dem ÖPNV erreichbar.

Parkplätze stehen den Besuchern an der B 500 Ortsausgang in Richtung Furtwangen, in der Bourg-Achard-Straße (KiTa St. Antonius und evangelische Kirche), am Naturfreibad, Skilift und am Friedhof zur Verfügung. Die Parkplätze am Rathaus, an der Uhrmacher-Ketterer-Halle und in der Straße zum Kurzentrum beim Spielplatz sind an diesem Tag für die Marktbeschicker vorgesehen. Das Projekt wird mit Mitteln des Landes Baden-Württembergs, der Lotterie Glücksspirale und der Europäischen Union (ELER) gefördert.