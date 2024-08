Regionalgruppe der Teckwerke: Erfolge kommen – Projekt in Hechingen ist sehr konkret

1 Bei der Hauptversammlung der Teckwerke-Regionalgruppe Hechingen sprach auch Felix Denzinger (rechts), Vorstand der Teckwerke. Foto: Stopper

Die Regionalgruppe Hechingen der Teckwerke Bürgerenergie-Genossenschaft hat sich erst im Herbst des vorigen Jahres gegründet – und schon einiges erreicht. Ob Bürger-PV-Beratung oder Windkraft: Die Bürger sollen von der Erneuerbaren Energien profitieren.









Die ehrenamtliche Beratung für Photovoltaikanlagen läuft, ein größeres Photovoltaik-Projekt ist in der Planung. Anders ausgedrückt: Es läuft gut für die im Herbst vorigen Jahres gegründete Hechinger Regionalgruppe der Teckwerke Bürgerenergie Genossenschaft. Ziel der Genossenschaft ist es, den Ausbau erneuerbarer Energiequellen in Hechingen auszubauen und den Einwohnern der Region auch finanzielle Beteiligungsmöglichkeiten an den Gewinnen dieser Technik zu ermöglichen.