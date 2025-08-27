Regionalgeschichte Schallbach: Dorfchronik von Böhringer ergänzt

Die 2024 erschienene Dorfchronik „Historisches Schallbach“ von Karl Böhringer, die der Hobbyhistoriker Helmut Ebner in eine moderne Form brachte, konnte nun ergänzt werden. Die 2024 erschienene Dorfchronik „Historisches Schallbach“ von Karl Böhringer, die der Hobbyhistoriker Helmut Ebner in eine moderne Form brachte, konnte nun ergänzt werden.
Sechs lange Monate habe er sich in Geduld geübt und auf eine Reaktion gewartet, erzählt Helmut Ebner. Der 79-Jährige hatte sich erfolglos auf die Suche nach Angehörigen von Rümmingens Ehrenbürger Karl Böhringer gemacht und war nicht fündig geworden. Schließlich habe er sich hilfesuchend ans Binzener Rathaus gewandt.