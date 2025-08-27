Regionalgeschichte Schallbach: Dorfchronik von Böhringer ergänzt

Die 2024 erschienene Dorfchronik „Historisches Schallbach“ von Karl Böhringer, die der Hobbyhistoriker Helmut Ebner in eine moderne Form brachte, konnte nun ergänzt werden. Die 2024 erschienene Dorfchronik „Historisches Schallbach“ von Karl Böhringer, die der Hobbyhistoriker Helmut Ebner in eine moderne Form brachte, konnte nun ergänzt werden.

Sechs lange Monate habe er sich in Geduld geübt und auf eine Reaktion gewartet, erzählt Helmut Ebner. Der 79-Jährige hatte sich erfolglos auf die Suche nach Angehörigen von Rümmingens Ehrenbürger Karl Böhringer gemacht und war nicht fündig geworden. Schließlich habe er sich hilfesuchend ans Binzener Rathaus gewandt.

Karl Friedrich Böhringer, am 17.12.1888 in Rümmingen geboren, hatte in den Jahren 1953 bis 1956 222 Seiten Seidenpapier mit Schreibmaschine beschrieben. Inhalt: das historische Schallbach. Seine Nachforschungen hatte er von seiner neuen Heimat aus angestellt, dem Rheinland.

Laut Stammbaum ist Böhringer 1888 in Rümmingen geboren. Foto: Nina Lipp

Für Böhringers ortsgeschichtliche Nachforschungen, die er in der Ortschronik zusammenfasste, hatte ihm die Gemeinde Rümmingen die Ehrenbürgerwürde verliehen – auch eine Straße trägt seinen Namen.

Fast wäre das historische Dokument in Vergessenheit geraten – durch Zufall war das unscheinbare, lediglich mit Klammern geheftete Dokument ohne Titel in einer Schublade entdeckt worden und fand den Weg zu Ebner. Dieser hat sich bereits mit der Maschinenfabrik Kern, der Geschichte der Lauffenmühle Brombach und historischen Lörracher Gaststätten beschäftigt.

Kontakt vom Bürgermeister hergestellt

In Rümmingen erinnere sich niemand mehr an Böhringer. Dessen Wohnhaus, das laut Ebner am Ende der Wittlingerstraße gestanden haben soll, existiert nicht mehr.

Auf der Suche nach Familienangehörigen Böhringers hatte sich Ebner schließlich an den Binzens Rathauschef Schneuker gewandt, dem es gelang, den gewünschten Kontakt herzustellen. „Bingo!“, lacht Ebner, der zur vom Rathaus genannten Person – Böhringers Enkelin Claudia Neuhaus, geborene Böhringer – in Köln Kontakt aufnahm.

„Ich wollte jemanden aus der Familie Böhringer mit dem Buch beglücken“, beschreibt er seine Motivation. Und: Er wollte den Familienstammbaum erweitern. Das ist ihm gelungen. Die Enkelin Böhringers sei sei aus allen Wolken gefallen, als sie von der Ortschronik ihres Großvaters erfuhr, erzählt Ebner.

Dritte Ausgabe wurde ergänzt

Die nun vorliegende dritte Ausgabe seines 2024 erschienenen Buches „Historisches Schallbach. Karl Böhringer“ hat Ebner durch die Unterstützung dieser und weiterer Enkel um den erweiterten Familienstammbaum Böhringers, zwei Kapitel, Erläuterungen, ein Nachwort, Literatur- und Einzelhinweise ergänzt.

Bereits in der ersten Auflage hat Ebner die Ausführungen Böhringers ergänzt, etwa durch Informationen zu Schallbachs ältestem Gebäude, dem 1712 errichteten Vogtshaus, Zeitungsartikel über die Restauration des Chorgestühls und der Wandmalereien aus dem 18. Jahrhundert in Schallbachs Kirche und historischen Fotos, die ihm zur Verfügung gestellt wurden.

Das Buch

„Historisches Schallbach. Karl Böhringer“

schlägt den Bogen vom frühen Mittelalter bis in die Mitte des 20.Jahrhunderts. Es kostet 27 Euro und kann per Email bei Helmut Ebner bestellt werden : ebner@gmx.de