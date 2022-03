1 Das Unternehmen aus Stockholm produziert Batterien für E-Autos und zur Energiespeicherung. Foto: Volvo Cars/dpa

Der schwedische Batteriehersteller Northvolt plant eine Gigafabrik in Schleswig-Holstein. Mehrere Milliarden Euro fließen in das Projekt. Bürgermeister Gerd Hieber gab nun bekannt, dass auch die Stadt Sulz als Standort im Gespräch war.















Sulz - Das Unternehmen aus Stockholm produziert Batterien für E-Autos und zur Energiespeicherung. Kürzlich wurde bekannt, dass eine Fabrik in Schleswig-Holstein errichtet werden soll. Produktionsstart soll 2025 sein.

Im ersten Halbjahr 2021 habe man Gespräche über eine mögliche Ansiedlung im Regionalen Gewerbegebiet geführt, erklärte Bürgermeister Hieber. Vertreter des Unternehmens waren dabei auch zu einer Vor-Ort-Besichtigung nach Sulz gekommen – getarnt als Corona-Schnelltest-Mobil, wie Reiner Wössner, Leiter des Stadtbauamts, sagte.

Die Anforderungen des Unternehmens im Hinblick auf Flächen-, Wasser- und Strombedarf hatten es allerdings in sich. "Hier ist man an die Grenzen dessen gestoßen, was im Regionalen Gewerbegebiet machbar ist", so Hieber.

Anforderungen groß

Wössner gewährte Einblick in den Anforderungskatalog. Zur Kühlung wären tägich rund 11 000 Kubikmeter Wasser nötig gewesen. Dazu hätte Wasser aus dem Neckar entnommen werden müssen. Der Strombedarf sollte bis zum Jahr 2028 auf 250 Megawatt steigen. Diese "immensen Strommengen" müssten allerdings rein aus regenerativen Energien erzeugt werden.

Das war letztlich der Grund, weshalb die Stadt Sulz aus dem Rennen ausschied. "Das ist in Baden-Württemberg nicht möglich", sagte Hieber. Aufgrund der Windkraftanlagen an der Ostsee-Küste habe Schleswig-Holstein hier einen großen Vorteil. Dennoch: Das Interesse eines solchen Unternehmens, mache deutlich, dass das Gewerbegebiet für potenzielle Investoren attraktiv sei, so Hieber.