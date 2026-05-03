Regionaler Maimarkt: Hunderte Besucher kommen nach Burladingen-Stetten

Die Veranstaltung in Stetten zog erneut Hunderte von Besucherinnen und Besuchern an die Lauchert. Die Bezeichnung „touristische Attraktion“ ist nicht übertrieben.
Der Regionale Maimarkt in Stetten an der Lauchert scheint das Kaiserwetter mittlerweile gepachtet zu haben. Wieder lachte am 1. Mai die Sonne vom Himmel – und brachte Scharen von Besuchern auf den Markt. Sie kamen mit dem Auto, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Man sah Gäste aus den Burladinger Stadtteilen, aber auch weit darüber hinaus, aus Balingen, Tübingen oder Reutlingen. 50 Standalter boten Schmuck, Deko, Keramik, Stricksachen, Holzwaren, Käse, Backwaren, Kerzen und noch vielerlei mehr an. Alles aus eigener Produktion, alles selbst erzeugt.