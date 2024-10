Ein Naturparkmarkt und ein Verkaufsoffner Sonntag finden in Bad Dürrheim statt.

Der Naturpark Südschwarzwald, der dieses Jahr 25. Geburtstag feiert, hat viele Gesichter: Er ist schützenswerte Natur, einzigartige Erholungsregion und traditionsreiche Kulturlandschaft. Eines der Gesichter des Naturparks ist die Stadt Bad Dürrheim.

Bad Dürrheim möchte den Schwarzwald beim Naturpark-Markt erlebbar machen. Neben typisch Schwarzwälder kulinarischen Genüssen wie Schinkenspezialitäten, Edelbränden oder Honig wird auch Kunsthandwerk angeboten.

Lesen Sie auch

Die knapp 45 Aussteller aus der Region werden dabei mit Handwerksvorführungen die Herstellung ihrer Produkte veranschaulichen.

Vielfältiges Programm

Die Naturpark-Märkte sind mit ihrem vielfältigen Programm rund um regionale Produkte, kulinarische Genüsse und Handwerk mehr als ein gewöhnlicher Bauernmarkt. Im Mittelpunkt steht das reichhaltige Angebot an Erzeugnissen aus der Region.

Auch die Mitarbeiter des Naturparks Südschwarzwald stellen ihre Arbeit vor, und Infostände zu Wildtieren im Schwarzwald oder heimischen Wildkräutern runden das Programm ab. Zielsetzung der Naturpark-Märkte ist die Unterstützung der bäuerlichen Betriebe und des traditionellen Handwerks im Südschwarzwald durch Regionalvermarktung.

Rund um den Rathausplatz

Der neunte Naturpark-Markt findet rund um den Bad Dürrheimer Rathausplatz am Sonntag, 13. Oktober, von 11 bis 17 Uhr statt. Zum verkaufsoffenen Sonntag sind die Geschäfte von 12 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Es gibt verschiedene Programmpunkte am Sonntag auf dem Rathausplatz. Unter anderem ist das Kuhglocken-Duo zu hören. Musikalische Unterhaltung mit den Symbadischen Senfonikern gibt es ebenfalls in der Innenstadt. Für die Kinder ist eine Hüpfburg und ein Spielmobil vorgesehen.

Verkaufsoffener Sonntag

Der verkaufsoffene Sonntag steht unter dem Motto Oktoberfest. In der Innenstadt gibt es zu diesem Thema einiges zu erleben und zu entdecken. Als Highlight gibt es für die Kleinen und Großen Kinder verschiedene Spielangebote zum Ausprobieren.

Im Gewerbegebiet öffnen die Geschäfte auch die Türen, so dass sich die Gäste auch dort informieren und einkaufen können.