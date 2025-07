Regionale Produkte: 7205 Tage Dorfmarkt Raitbach gefeiert

1 Viele Besucher haben die 20-Jahr-Feier des Raitbacher Dorfmarkts zu Treff und Plausch genutzt. Foto: Wolfgang Grether Die Zukunft des Dorfmarkts Schopfheim-Raitbach ist gesichert. Längst hat er sich zum Dorftreff entwickelt, was sich bei der 20-Jahr-Feier zeigte.







Ortsvorsteher Sebastian Johannsen aus Raitbach kennt die Historie des Raitbacher Dorfmarkts genau. Am 15. April 2005 fand die erste Verkaufsveranstaltung regionaler Produkte im Dorf statt. 7205 Tage ist das her, wusste er beim Jubiläumsmarkt am Freitag zu berichten. Begonnen hatte der Markt unter der Regie des ehemaligen Ortsvorstehers Karl-Frieder Oswald. 15 Jahre stand er der Ortsverwaltung vor und hat in dieser Zeit vieles vorangetrieben, ein Beispiel ist eben dieser Dorfmarkt. Interessant und unterhaltsam sein Rückblick auf die Zeit vor zwei Jahrzehnten.