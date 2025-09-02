Urlaubszeit ist Mitbringselzeit. Auch in Lahr stöbern Feriengäste nach Souvenirs für ihre Liebsten oder das eigene Regal. Welche Artikel gibt es – und welche sind die Renner?

Tassen, Magnete, Aufkleber, Tüten, Schirme, Stecknadeln, Fächer – im Kulturbüro ist die Auswahl an Mitbringseln, die Schriftzug, Logo oder besondere Motive der Stadt Lahr tragen, groß. Bunt und abwechslungsreich präsentieren sich die Merchandise-Produkte der Verwaltung, die es mal mehr mal weniger günstig zu kaufen gibt. Während der Chrysanthema ist die Auswahl noch größer, aber auch im Sommer geht so mancher Artikel über die Theke, verrät Kathrin Wagenmann.

„Am beliebtesten sind die Tassen“, sagt die Mitarbeiterin im Kulturbüro im Alten Rathaus und deutet auf das oberste Fach der Vitrine, in der die Produkte ausgestellt sind. Die 9,95 Euro teuren Souvenirs sind in vier Farbvarianten erhältlich mit unterschiedlichen weißen Motiven: grün (mit einer Auswahl markanter Plätze), orange (mit einer Auswahl von Kirchen) sowie bordeaux-rot und blau (jeweils mit zentralen Baudenkmälern). Ein Fach darunter sind einige Magnete mit Lahrer Motiven wie dem Storchenturm zu entdecken. „Auch die Magnete gehen gut“, berichtet Wagenmann. Zusammen mit dem Schirm, der eine gemalte Ansicht der Lahrer Innenstadt zeigt, seien das wohl die meistgekauften Andenken.

Wagenmann berichtet, dass die meisten Käufer tatsächlich Touristen sind. Ältere, Jüngere, Männer und Frauen – „das ist ganz gemischt“, ergänzt sie. Ab und an schauten allerdings auch mal die Lahrer im Kulturbüro vorbei. Dann geht es häufig um Gastgeschenke, wenn sie selbst irgendwo hinreisen, oder um Abschiedspräsente für jene, die der Stadt den Rücken kehren. Bei den Aufklebern mit dem Lahrer Logo allerdings würden auch Einheimische zugreifen – „aber die gibt es auch kostenlos“, so Wagenmann.

Der Schirm mit Motiven aus der Stadt ist sehr beliebt. Foto: Köhler

Neben diesen eher klassischen Artikeln gibt es im Kulturbüro auch einige Überraschungen zu entdecken. Ein Puzzle oder ein Märklin-Wagen etwa, die für die vergangene Jubiläumsausgabe der Chrysanthema hergestellt wurden, gibt es hier ganzjährig zu kaufen. Eine Besonderheit ist gewiss das Schafknochenspiel, das für die Kinderführungen entwickelt wurde und die Geschichte Lahrs aufgreift – es geht auf ein mittelalterliches Spiel zurück. Alle Souvenirs, die es im Kulturbüro zu kaufen gibt, sind auch über einen städtischen Online-Shop erhältlich.

Souvenirs sind keine Massenware, sondern stammen aus Manufakturen

„Unsere Produkte sind keine Massenware. Wir achten darauf, sie regional und nachhaltig produzieren zu lassen“, ergänzt Martina Mundinger, Leiterin des Lahrer Stadtmarketings. Die Tassen etwa werden in einer Porzellanmanufaktur in Thüringen hergestellt. Zur Chrysanthema kommen viele der Produkte direkt aus Lahr (etwa die Seife) beziehungsweise dem Umland (das Chrysanthus-Bier).

Diese Aufkleber können umsonst mitgenommen werden und sind auch bei Einheimischen begehrt. Foto: Köhler

Mundinger betont, dass es für die Lahr-Souvenirs einen guten Absatzmarkt gibt. „Die Leute nehmen gerne etwas mit. Auch über den Online-Shop wird viel bestellt.“ Die Verwaltung nutze die Artikel zudem, wenn Delegationen kommen oder die heimische Wirtschaft besondere Gäste empfängt. Die Verwaltung setzt dabei bewusst nicht zu sehr auf den Schwarzwald als Marketingfaktor. „Wir wollen mit unseren Souvenirs die Besonderheiten Lahrs darstellen“, begründet Mundinger dies. Außerdem „ebbt der Schwarzwald-Hype schon wieder ab.“

Vorerst keine Ausweitung geplant

Wenn die Mitbringsel so gut laufen – ist eine Ausweitung des Sortiments geplant? „Ideen für eine Erweiterung gibt es viele“, sagt die Marketing-Chefin. Touristen würden immer wieder nach bestimmten Produkten fragen und die Verwaltung reagiere gerne entsprechend. So wurden in der Vergangenheit viele Artikel zum Thema Wandern aufgenommen. Aktuell seien jedoch keine neuen Artikel in der „Lahr-Linie“ geplant – die Haushaltskonsolidierung habe Vorrang. Mundinger erklärt, dass die Auswahl eines neuen Produkts ein enormer Aufwand ist. Schließlich müsse geprüft werden, dass alle Bestandteile regional unter guten Bedingungen hergestellt werden und den Qualitätsansprüchen der Stadt genügen. Ausnahme: die Chrysanthema, die am 25. Oktober beginnt. Hier kündigt Mundinger „zwei Neuerungen“ an – ohne mehr zu verraten.

Keine „Schwarzwaldmarie“

Mit ihrem Bollenhut und der Schwarzwälder Kirschtorte gingen die ersten 77 000 Exemplare der Playmobil-Figur Schwarzwaldmarie nach ihrer Vorstellung auf der Landesgartenschau in Baiersbronn in vielen Orten des Schwarzwald wie warme Semmeln über die Ladentheke. In der Lahrer Tourist-Info gab es sie, obwohl oft nachgefragt, jedoch nicht zu kaufen – und es wird sie auch nicht geben, erklärt Mundinger.