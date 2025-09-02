Urlaubszeit ist Mitbringselzeit. Auch in Lahr stöbern Feriengäste nach Souvenirs für ihre Liebsten oder das eigene Regal. Welche Artikel gibt es – und welche sind die Renner?
Tassen, Magnete, Aufkleber, Tüten, Schirme, Stecknadeln, Fächer – im Kulturbüro ist die Auswahl an Mitbringseln, die Schriftzug, Logo oder besondere Motive der Stadt Lahr tragen, groß. Bunt und abwechslungsreich präsentieren sich die Merchandise-Produkte der Verwaltung, die es mal mehr mal weniger günstig zu kaufen gibt. Während der Chrysanthema ist die Auswahl noch größer, aber auch im Sommer geht so mancher Artikel über die Theke, verrät Kathrin Wagenmann.