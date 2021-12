2 Tobias Bernecker, Geschäftsführer des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Foto: Hochschule Heilbronn

"Ein spannendes Jahr 2022 für die Regional-Stadtbahn Neckar-Alb liegt vor uns. Die Verbandsversammlung hat heute einstimmig wichtige Weichen in Richtung der weiteren Projektumsetzung gestellt, damit es mit der Regional-Stadtbahn zügig vorangehen kann." Mit diesen Worten fasste der Vorsitzende des Zweckverbands, Eugen Höschele, die Verbandsversammlung des Zweckverbands Regional-Stadtbahn Neckar-Alb in der Kulturhalle Dußlingen zusammen.

Neue Haltestellen

Neue Haltestellen entstehen

Zu Beginn informierten sich die Mitglieder der Verbandsversammlung – Vertreter der Landkreise Zollernalb, Tübingen und Reutlingen sowie der Städte Reutlingen und Tübingen – bei Carsten Strähle, Vorstandsvorsitzender der Erms-Neckar-Bahn AG, über den Stand der Bauarbeiten im Modul 1 der Regional-Stadtbahn zwischen Bad Urach und Herrenberg. Die Arbeiten auf der Ammertal-, Neckar-Alb- und Ermstalbahn gehen demnach gut voran. Bereits nächstes Jahr sollen dort die ersten elektrischen Züge rollen.

Derzeit entstehen zudem in Reutlingen (Bösmannsäcker) und Tübingen (Neckaraue) die ersten neuen Haltestellen an der Neckar-Alb-Bahn, an denen zukünftig die Regional-Stadtbahn halten wird.

Entscheidungen bei Trassenwahl

Und auch auf den anderen Strecken der Regional-Stadtbahn geht es laut einer Mitteilung des Verbands voran: In allen drei Zweckverbands-Landkreisen tritt das Projekt Regional-Stadtbahn in den kommenden Monaten in die konkreteren Planungen ein. Wichtige Richtungsentscheidungen wie die Trassenwahl bei Neubau- und Reaktivierungsstrecken müssen getroffen werden.

Beteiligung im Talgang

Die Bürger sollen über diese Schritte gut informiert und das Wissen vor Ort aktiv einbezogen werden. Geschäftsführer Tobias Bernecker begrüßt die Zustimmung der Verbandsversammlung zum Weg der Verbandsverwaltung: "Mit unserem Bürgerrat auf Projektebene haben wir in diesem Jahr sehr gute Erfahrungen gemacht. Die Bürger sind Experten vor Ort. Dieses Wissen wollen wir auf jeden Fall abrufen, wir freuen uns auf den Austausch." Bürgerbeteiligungsformate soll es im Jahr 2022 unter anderem auf der Gomaringer Spange und zur Albstädter Talgangbahn geben.

"Mobilität der Zukunft"

Man blicke, sagte Eigen Höschele, Vorsitzender des Zweckverbands Regional-Stadtbahn, optimistisch in die Zukunft. Die Partner hätten durch die jüngsten Beschlüsse langfristig das Projekt gestärkt und sich klar zur Mobilität der Zukunft in der Region Neckar-Alb bekannt.

Das Projekt Regional-Stadtbahn soll die zentrale Säule für den Nahverkehr der Zukunft in der Region Neckar-Alb sein. Mit modernen, komfortablen und barrierefreien Fahrzeugen sollen der Busverkehr in den Landkreisen Zollernalb, Tübingen und Reutlingen ergänzt sowie optimale Anschlüsse an den überregionalen Schienenverkehr geschaffen werden.