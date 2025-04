Regional-Stadtbahn: Neue Bahnhalte und Gleise – die Folgen für den Bahnstandort Hechingen

Feierlichkeiten am 30. April Hier wird in Hechingen in den Mai gefeiert

Mit zahlreichen Festen unter und rund um den Maibaum wird am heutigen Mittwoch, 30. April, in den Wonnemonat gefeiert. Unsere Redaktion hat einen Überblick über die Feierlichkeiten in Hechingen und seinen Stadtteilen zusammengestellt.