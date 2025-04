Frische Erdbeeren vom Feld, Honig von heimischen Bienen und Rohmilch von dem Bauer nebenan: Für den Kauf von regionalen und frischen Produkten gibt es im Schwarzwald und der Schwäbischen Alb zahlreiche Hofläden und Verkaufsautomaten.

Wir stellen eine Auswahl an Anlaufpunkten für heimische Produkte vor.

Wer regional einkaufen will, muss im Schwarzwald-Baar-Kreis nicht lange suchen. Frische Eier gibt es beispielsweise beim Eierhäusle in Furtwangen oder Gütenbach.

Rund um die Uhr wird beim Mühlenfranzhof in Schönwald im Schwarzwald frische Milch, Wurst und Marmelade aus einem Verkaufsautomaten angeboten. In Villingen-Schwenningen gibt es frische Eier, Milch und Kartoffeln unter anderem beim Hofladen Klausmann, beim Hummelhof oder beim Schillerhof.

„Regional, natürlich, lecker“ lautet das Motto der Ziegenhütte Zollernalb in Harthausen. Der Ziegenkäse des familiengeführten Biobauernhofs wurde mehrfach mit dem Deutschen Käsepreis ausgezeichnet. Ziegenkäse nach französischer Art, Ziegenfrischkäse in Rapsöl, Ziegencamembert und vieles mehr gibt es rund um die Uhr im Selbstbedienungs-Hofladen in Harthausen zu kaufen.

Landkreis Rottweil

Im Landkreis Rottweil gibt es zahlreiche Hofläden, die regionale Produkte anbieten. Leckeres Hofeis gibt es beispielsweise beim Hofladen Höllehof in Rottweil und frisches Brot gibt es beim Selbstbedienungsladen Knöpflehof in Oberndorf. Fleisch- und Wurstspezialitäten aus eigener Herstellung bieten die 24-Stunden-Vesperboxen vom Harzwaldhof in Mariazell an.

Landkreis Freudenstadt

Auch im Landkreis Freudenstadt kann man sich auf eine kulinarische Entdeckungsreise für regionale Produkte begeben: Frischen Eier, Kartoffeln und Hofeis bietet unter anderem der Hofladen am Horber Straubhof – Himbeeren, Erdbeeren und Heidelbeeren gibt es saisonal beim Kimmigs Hoflädele in Freudenstadt.

Landkreis Calw

Bei „Franz Fruchtsäfte“ in Glatten kann man Säfte aus eigenen Obst herstellen lassen oder bereits fertigen Fruchtsaft kaufen. Der Hofladen Kaiser in Altensteig verkauft frisches Obst und Gemüse und eine große Auswahl an Käse gibt es beim Hofladen Ulmenhof in Bad Liebezell. Das Hoflädle in Schömberg hat unter anderem hausgemachtes Brot und Kartoffeln aus eigenem Anbau im Sortiment.